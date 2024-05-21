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Во время авиарейса Лондон-Сингапур один человек погиб из-за сильной турбулентности

21 мая 2024 15:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во время авиарейса Лондон-Сингапур один человек погиб из-за сильной турбулентности
Самолет сингапурских авиалиний. Фото иллюстративное: NBC News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во время авиарейса Лондон-Сингапур один человек погиб, еще несколько человек получили ранения в результате сильной турбулентности. В результате этого инцидента самолет был вынужден совершить экстренную посадку.

Об этом сообщает NBC News во вторник, 21 мая.

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Что произошло с самолетом

Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Singapore Airlines попал в сильную болтушку и был вынужден совершить экстренную посадку в Бангкоке.

На борту авиалайнера находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Сообщается, что после 11 часов полета самолет резко снизился с высоты 11 278 метров до 9 449 метров в течение пяти минут. Это произошло, когда воздушное судно пересекло Андаманское море и приближалось к Таиланду.

"Вдруг самолет начал наклоняться вверх, и произошла дрожь, поэтому я начал готовиться к происходящему, и очень внезапно произошло очень резкое падение, поэтому все сидевшие и не пристегнутые ремнем безопасности сразу улетели в потолок", — рассказал 28 -летний студент Джафран Азмир, который являлся пассажиром этого рейса.

Он добавил, что во время этого события некоторые люди сильно ударились головой о багажные кабины над ними, в результате чего не обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее мы сообщали, что в США пилот авиакомпании Alaska Airlines во время рейса попытался заглушить двигатели самолета. Такие действия могли привести к смерти всех пассажиров и экипажа.

В Воронежской области России в четверг, 14 марта, военно-транспортный самолет был вынужден совершить аварийную посадку. Известно, что у Ан-12 обнаружили техническую неисправность.

авиарейсы
самолет
авария
несчастный случай
Лондон

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