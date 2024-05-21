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Під час авіарейсу Лондон-Сінгапур одна людина загинула через сильну турбулентність

21 травня 2024 15:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Під час авіарейсу Лондон-Сінгапур одна людина загинула через сильну турбулентність
Літак сінгапурських авіаліній. Фото ілюстративне: NBC News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Під час авіарейсу Лондон-Сінгапур одна людина загинула, ще кілька осіб зазнали поранень внаслідок сильної турбулентності. Внаслідок цього інциденту літак був змушений здійснити екстренну посадку.

Про це повідомляє NBC News у вівторок, 21 травня.

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Що сталося з літаком

Пасажирський Boeing 777 авіакомпанії Singapore Airlines потрапив у сильну бовтанку і був змушений здійснити екстрену посадку в Бангкоці.

На борту авіалайнера перебувало 211 пасажирів і 18 членів екіпажу.

Повідомляється, що після приблизно 11 годин польоту літак різко знизився з висоти 11 278 метрів до 9 449 метрів протягом п'яти хвилин. Це сталося, коли повітряне судно перетнуло Андаманське море та наближався до Таїланду.

"Раптом літак почав нахилятися вгору, і сталося тремтіння, тому я почав готуватися до того, що відбувається, і дуже раптово відбулося дуже різке падіння, тому всі, хто сидів і не був пристебнутий ременем безпеки, відразу відлетіли в стелю", — розповів 28-річний студент Джафран Азмір, який був пасажиром цього рейсу.

Він додав, що під час ціє події деякі люди сильно вдарилися головою об багажні кабіни над ними, внаслідок чого не обійшлося без жертви і постраждалих.

Раніше ми повідомляли, що у Сполучених Штатах пілот авіакомпанії Alaska Airlines під час рейсу спробував заглушити двигуни літака. Такі дії могли призвести до смерті всіх пасажирів та екіпажу. 

У Воронезькій області Росії у четвер, 14 березня, військово-транспортний літак був змушений здійснили аварійну посадку. Відомо, що в Ан-12 виявили технічну несправність.

авіарейси
літак
аварія
нещасний випадок
Лондон

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