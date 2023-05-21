Партизаны Забайкалья: с рельсов сошли 12 вагонов поезда

В России сошел с рельсов поезд. Фото: Google

На перегоне Куэнга – Приискова Забайкальской железной дороги Российской Федерации с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда. ЧП произошло ночью 21 мая.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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"Пострадавших нет, угрозы экологии нет. В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов перегоном временно прекращено", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС Забайкалья.

Известно, что из-за этой аварии задержали пассажирские поезда Владивосток — Москва. Также ожидается задержка пассажирского поезда Новосибирск — Владивосток.

Напомним, очередной "хлопок" произошел в Белгородской области России. Жители сообщали, что поначалу было очень громко, слышали взрывы. После этого произошел пожар.