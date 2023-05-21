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Партизаны Забайкалья: с рельсов сошли 12 вагонов поезда

21 мая 2023 05:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Партизаны Забайкалья: с рельсов сошли 12 вагонов поезда
В России сошел с рельсов поезд. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На перегоне Куэнга – Приискова Забайкальской железной дороги Российской Федерации с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда. ЧП произошло ночью 21 мая.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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"Пострадавших нет, угрозы экологии нет. В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов перегоном временно прекращено", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС Забайкалья.

Известно, что из-за этой аварии задержали пассажирские поезда Владивосток — Москва. Также ожидается задержка пассажирского поезда Новосибирск — Владивосток.

Напомним, очередной "хлопок" произошел в Белгородской области России. Жители сообщали, что поначалу было очень громко, слышали взрывы. После этого произошел пожар.

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