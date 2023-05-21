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Партизани Забайкалля: з рейок зійшли 12 вагонів потяга

21 травня 2023 05:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Партизани Забайкалля: з рейок зійшли 12 вагонів потяга
В Росії зійшов з рейок потяг. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На перегоні Куєнга – Приїскова Забайкальської залізниці Російської Федерації з рейок зійшли 12 вагонів вантажного потяга. Надзвичайна подія сталася вночі 21 травня.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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"Постраждалих нема, загрози екології немає. Внаслідок події порушено габарит сусіднього шляху. Рух потягів перегоном тимчасово припинено", — повідомляє пресслужба ГУ МНС Забайкалля.

Відомо, що через цю аварію затримали  пасажирські потяги Владивосток — Москва. Також очікується затримка пасажирського поїзда Новосибірськ — Владивосток.

Нагадаємо,чергова "бавовна" сталася у Бєлгородській області Росії. Мешканці повідомляли, що спочатку було дуже гучно, чули вибухи. Після цього сталася пожежа.

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