Партизани Забайкалля: з рейок зійшли 12 вагонів потяга

В Росії зійшов з рейок потяг. Фото: Google

На перегоні Куєнга – Приїскова Забайкальської залізниці Російської Федерації з рейок зійшли 12 вагонів вантажного потяга. Надзвичайна подія сталася вночі 21 травня.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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"Постраждалих нема, загрози екології немає. Внаслідок події порушено габарит сусіднього шляху. Рух потягів перегоном тимчасово припинено", — повідомляє пресслужба ГУ МНС Забайкалля.

Відомо, що через цю аварію затримали пасажирські потяги Владивосток — Москва. Також очікується затримка пасажирського поїзда Новосибірськ — Владивосток.

Нагадаємо,чергова "бавовна" сталася у Бєлгородській області Росії. Мешканці повідомляли, що спочатку було дуже гучно, чули вибухи. Після цього сталася пожежа.