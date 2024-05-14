Мэрия Мариуполя показала кадры уничтоженной россиянами экосистемы города

Мариупольский парк имени Владимира Лепорского. Фото: Мариупольский городской совет

Оккупационные власти Мариуполя Донецкой области на протяжении двух лет с момента захвата города, продолжают уничтожать его экосистему. Во всех городских районах свалки, канализационные стоки стекают к Азовскому морю, а также продолжается загрязнение реки Кальчик.

Ужасные фотографии из временно захваченного города показала мэрия Мариуполя.

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В мэрии города заявили, что по полученным данным от проукраинских мариупольцев, которые остались в городе, к реке Кальчик в районе поселка Речное Кальмиусского района выбрасывают отходы с бетонного завода.



"Когда-то рыбаки ходили на этот мостик, чтобы рыбки наловить. А теперь здесь молочная река", — возмущены горожане.

Современный вид реки Кальчик. Источник: Мариупольский городской совет

В мэрии добавляют, что ранее оккупанты построили перекрытие через Кальчик, просто засыпав большую часть реки землей со шлаком.

Современный вид реки Кальчик. Источник: Мариупольский городской совет

Куда хуже ситуация в городском парке имени Владимира Лепорского: там образовалась "река" из канализационных стоков. В мэрии города заметили: проблемы с канализацией приобрели уже масштабы экологического бедствия.

"Сначала постоянные прорывы и затопление домов, а теперь и парков. Захватчики за два года не смогли ни заменить инженерные сети, ни создать эффективное коммунальное предприятие", — говорится в сообщении городских властей.

Напомним, ранее российское оппозиционное партизанское движение "АТЕШ" заявило, что армия России прячет военную технику в больницах и школах Мариуполя из-за угрозы постоянных ударов со стороны ВСУ.

Также во временно захваченном городе был нанесен удар по месту базирования офицерского состава ВС РФ в селе Бабах-Тарама, в результате чего один боец погиб, еще 15 получили тяжелые ранения.