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Окупанти створили екологічну катастрофу в Маріуполі та отруюють Азовське море — свіжі кадри

14 травня 2024 18:34
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Ілля Рябінін
редактор
Мерія Маріуполя показала кадри знищеної росіянами екосистеми міста
Маріупольський парк імені Володимира Лепорського. Фото: Маріупольська міська рада
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Окупаційна влада Маріуполя Донецької області впродовж двох років з моменту захоплення міста, продовжує знищувати його екосистему. У всіх міських районах сміттєзвалища, каналізаційні стоки стікають до Азовського моря, а також продовжується забруднення річки Кальчик.

Жахливі світлини з тимчасово захопленого міста показала мерія Маріуполя.

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В мерії міста заявили, що за отриманими даними від проукраїнських маріупольців, які залишилися у місті, до річки Кальчик у районі селища Річне Кальміуського району викидають відходи з бетонного заводу. 
 
"Колись рибалки ходили на цей місток, щоби рибки наловити. А тепер тут молочна річка", — обурені містяни.

маріуполь кальчик фото зараз
Сучасний вигляд річки Кальчик. Джерело: Маріупольська міська рада

В мерії додають, що раніше окупанти побудували перекриття через Кальчик, просто засипавши велику частину річки землею зі шлаком. 

маріуполь кальчик як виглядає зараз
Сучасний вигляд річки Кальчик. Джерело: Маріупольська міська рада

Куди гірша ситуація у міському парку імені Володимира Лепорського: там утворилася "річка" з каналізаційних стоків. В мерії міста зауважили: проблеми з каналізацією набули вже масштабів екологічного лиха.

"Спочатку постійні прориви та затоплення будинків, а тепер й парків. Загарбники за два роки не спромоглися ані замінити інженерні мережі, ані створити ефективне комунальне підприємство", — йдеться у повідомленні міської влади.

Нагадаємо, раніше російський опозиційний партизанський рух "АТЕШ" заявив, що армія Росії ховає військову техніку у лікарнях та школах Маріуполя, через загрозу постійних ударів з боку ЗСУ.

Також у тимчасово захопленому місті було завдано удару по місцю базування офіцерського складу ЗС РФ у селі Бабах-Тарама, внаслідок чого один боєць загинув, ще 15 отримали важкі поранення.

екологічна катастрофа
Маріуполь
Україна
Донецька область
Азовське море
війна в Україні

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