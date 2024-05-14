Мерія Маріуполя показала кадри знищеної росіянами екосистеми міста

Маріупольський парк імені Володимира Лепорського. Фото: Маріупольська міська рада

Окупаційна влада Маріуполя Донецької області впродовж двох років з моменту захоплення міста, продовжує знищувати його екосистему. У всіх міських районах сміттєзвалища, каналізаційні стоки стікають до Азовського моря, а також продовжується забруднення річки Кальчик.

Жахливі світлини з тимчасово захопленого міста показала мерія Маріуполя.

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В мерії міста заявили, що за отриманими даними від проукраїнських маріупольців, які залишилися у місті, до річки Кальчик у районі селища Річне Кальміуського району викидають відходи з бетонного заводу.



"Колись рибалки ходили на цей місток, щоби рибки наловити. А тепер тут молочна річка", — обурені містяни.

Сучасний вигляд річки Кальчик. Джерело: Маріупольська міська рада

В мерії додають, що раніше окупанти побудували перекриття через Кальчик, просто засипавши велику частину річки землею зі шлаком.

Сучасний вигляд річки Кальчик. Джерело: Маріупольська міська рада

Куди гірша ситуація у міському парку імені Володимира Лепорського: там утворилася "річка" з каналізаційних стоків. В мерії міста зауважили: проблеми з каналізацією набули вже масштабів екологічного лиха.

"Спочатку постійні прориви та затоплення будинків, а тепер й парків. Загарбники за два роки не спромоглися ані замінити інженерні мережі, ані створити ефективне комунальне підприємство", — йдеться у повідомленні міської влади.

Нагадаємо, раніше російський опозиційний партизанський рух "АТЕШ" заявив, що армія Росії ховає військову техніку у лікарнях та школах Маріуполя, через загрозу постійних ударів з боку ЗСУ.

Також у тимчасово захопленому місті було завдано удару по місцю базування офіцерського складу ЗС РФ у селі Бабах-Тарама, внаслідок чого один боєць загинув, ще 15 отримали важкі поранення.