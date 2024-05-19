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Одна из стран уже "похоронила" президента Ирана — поисковая операция стала сверхтяжелой

19 мая 2024 20:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Авария вертолета с президентом Ирана — поиск стал сверхтяжелым
Поисковая операция вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Райси. Фото: Ali Hamed Haghdoust/IRNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Израиль уже выдвинул предположение, что президент Ирана Ибрагим Райси умер в результате аварии вертолета, на борту которого он находился. Сейчас идет поисковая операция, которая становится сверхтяжелой. Известно, что исчезли также три спасателя.

Об этом сообщает SkyNews в воскресенье, 19 мая.

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Что будет, если смерть Райси подтвердится

Ближневосточный корреспондент Алистер Банколл отметил, что это щепетильный момент для Ирана. По его словам, президент Райси является вторым важнейшим человеком в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Его смерть, если она подтвердится, будет иметь далеко идущие последствия.

"В ближайшей перспективе его вице-президент Мохаммад Мохбер возьмет власть в свои руки, а выборы пройдут в течение 50 дней. После многих лет антиправительственных демонстраций, после смерти Махсы Амини в 2022 году это может стать моментом для нового подъема протестного движения", — считает корреспондент.

К тому же в Иране есть много диссидентских групп, в том числе ответвление "Исламского государства". Спрашивается, не попытаются ли они воспользоваться этой ситуацией.

Райси не был всенародно популярен в Иране. Он стал президентом в 2021 году со второго раза и только с явкой 41%, что является самым низким показателем со времен революции 1979 года.

Корреспондент предполагает, что преемником Райси станет кандидат, избранный верховным лидером, и, безусловно, еще один ультраконсервативный жесткий политик.

"В долгосрочной перспективе смерть Райси будет иметь последствия для верховного лидера. Он считался одним из двух главных претендентов на то, чтобы стать преемником аятоллы Али Хаменеи после его смерти, другим был сын Хаменеи Моджтаба. Вызов, стоящий перед поисково-спасательными командами, огромный, в условиях сильного тумана, дождя и темноты. Надежда исчезает", — подчеркнул он.

Банколл добавил, что религиозные и консервативные иранцы будут оплакивать смерть президента, но для многих это будет смерть человека, на руках которого была кровь.

Напомним, вертолет в составе колонны, в которой находился президент Ирана Ибрагим Райси, попал в аварию. Это произошло во второй половине воскресенья, 19 мая.

Впоследствии стало известно, что авария произошла недалеко от города Джульфы на границе с Азербайджаном. В Министерстве внутренних дел до сих пор не подтверждают, что Райси выжил.

Правительство Ирана отменило запланированное заседание кабинета министров. В то же время он созвал экстренное заседание комитета по кризисному управлению страны.

Иран
Израиль
авария
вертолет
президент

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