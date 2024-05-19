Аварія гелікоптера з президентом Ірану — пошук став надважким

Пошукова операція гелікоптеру з президентом Ірану Ібрагімом Райсі. Фото: Ali Hamed Haghdoust/IRNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Ізраїль вже висунув припущення, що президент Ірану Ібрагім Райсі помер внаслідок аварії гелікоптера, на борту якого він перебував. Наразі триває пошукова операція, яка стає надважкою. Відомо, що зникли також троє рятувальників.

Про це повідомляє SkyNews у неділю, 19 травня.

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Що буде, якщо смерть Райсі підтвердиться

Близькосхідний кореспондент Алістер Банколл зазначив, що це делікатний момент для Ірану. За його словами, президент Райсі є другою найважливішою людиною в країні після Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Його смерть, якщо вона підтвердиться, матиме далекосяжні наслідки.

"У найближчій перспективі його віцепрезидент Мохаммад Мохбер візьме владу в свої руки, а вибори відбудуться протягом 50 днів. Після багатьох років антиурядових демонстрацій, після смерті Махси Аміні у 2022 році це може стати моментом для нового підйому протестного руху", — вважає кореспондент.

До того ж в Ірані є багато дисидентських груп, у тому числі відгалуження "Ісламської держави". Постає питання, чи не спробують вони скористатися цією ситуацією.

Райсі не був всенародно популярним в Ірані. Він став президентом у 2021 році з другого разу і лише з явкою 41%, що є найнижчим показником з часів революції 1979 року.

Кореспондент припускає, що наступником Райсі стане кандидат, обраний верховним лідером, і, безумовно, ще один ультраконсервативний жорсткий політик.

"У довгостроковій перспективі смерть Райсі матиме наслідки для верховного лідера. Він вважався одним з двох головних претендентів на те, щоб стати наступником аятоли Алі Хаменеї після його смерті, іншим був син Хаменеї Моджтаба. Виклик, що стоїть перед пошуково-рятувальними командами, величезний, в умовах сильного туману, дощу і темряви. Надія зникає", — наголосив він.

Банколл додав, що релігійні та консервативні іранці будуть оплакувати смерть президента, але для багатьох це буде смерть людини, на руках якої була кров.

Нагадаємо, гелікоптер у складі колони, в якій був президент Ірану Ібрагім Райсі, потрапив в аварію. Це сталося у другій половині неділі, 19 травня.

Згодом стало відомо, що аварія сталася неподалік від міста Джульфи на кордоні з Азербайджаном. У Міністерстві внутрішніх справ досі не підтверджують, що Райсі вижив.

Уряд Ірану скасував заплановане засідання кабінету міністрів. Натомість він скликав екстрене засідання комітету з кризового управління країни.