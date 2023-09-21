Новые поразительные подробности через 33 года: как рейс 149 стал заложником Саддама Хусейна

Уничтоженный самолет в феврале 1991 года. Фото: wikimedia.com

2 августа 1990 года Ирак вторгся в Кувейт. Пассажиры рейса 149 British Airways, приземлившегося в Кувейт-Сити уже после начала боевых действий, стали живым щитом для иракского диктатора Саддама Хусейна. Сейчас люди через суд пытаются доказать, что правительство и авиакомпания знали о начале вторжения и умышленно подвергали пассажиров опасности.

Об этом пишет Daily Mail.

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Знал ли экипаж рейса 149 об опасности

В течение лета 1990 года иракский диктатор Саддам Хусейн неоднократно угрожал вторгнуться в соседний Кувейт. И хотя к этим угрозам относились скептически, уже 2 августа иракские танки пересекли границу Кувейта. Спустя несколько часов после начала вторжения в Кувейт-Сити приземлился рейс 149 British Airways. Его пассажиры и персонал не просто оказались в аэропорту под бомбардировкой, но и стали живым щитом для Саддама Хусейна.

На прошлой неделе адвокаты бывших заложников объявили, что требуют возмещения ущерба, поскольку они утверждают, что правительство и авиакомпания знали, что вторжение уже началось, когда они разрешили самолету приземлиться, поскольку он использовался для введения тайной группы спецопераций в Кувейт.

Пассажиры рейса 149 Эрика Мастерс с сыном Тони. Фото: FAIRFAX MEDIA ARCHIVES

Так, еще в аэропорту Хитроу (Лондон), пока устраняли неисправность вспомогательной силовой установки, управляющей кондиционером, экипаж уже переживал о неспокойной обстановке у границ Кувейта. В последние несколько дней пресса сообщала о значительном наращивании иракских войск, поэтому персонал не был уверен в безопасности путешествия.

"Экипаж был очень озабочен, однако я заверил их, что руководство BA проверило Министерство иностранных дел в Лондоне и операции BA в Кувейте, и все было нормально", — рассказал директор по обслуживанию кабин Клайв Эрти.

Несмотря на уверения руководства, капитан рейса 149 Ричард Бруньяте переживал о ситуации в Кувейте, поэтому установил радиосвязь большой дальности, чтобы быть на постоянной связи с British Airways в течение всего полета.

Почему рейсу 149 разрешили приземлиться в Кувейте

На борту самолета находились пассажиры, которые сразу бросались в глаза. Первым классом в сопровождении телохранителей летел глава разведки Кувейта и сводный брат эмира, бригадный генерал Шейх Фахад аль-Ахмед аль-Сабах. Шейх возвращался со встречи с ЦРУ в Вашингтоне, на которой обсуждали угрозы Саддама Хусейна.

К тому же, по словам пассажира Пола Мерле, в салоне самолета очень выделялась группа из восьми гладко выбритых молодых белых мужчин. В 2007 году документальный фильм BBC утверждал, что эти люди были командой британского спецназа, выполнявшей миссию под кодовым названием "Троянский конь".

"Наша миссия заключалась в том, чтобы попасть в страну и сообщить обо всех перемещениях войск, их моральном состоянии, уровне оснащения и их намерениях" , — позже анонимно рассказал один из спецназовцев.

Знало ли правительство Великобритании о начале вторжения

Уже в ночь на 3 августа посол Великобритании в Кувейте Майкл Вестон сообщил секретарю-резиденту в Министерстве иностранных дел о вторжении Ирака. Далее информацию передали Минобороны Великобритании, кабинету министров и секретной разведывательной службе.

Однако в British Airways такое сообщение не поступало. Только в 2021 году глава МИД Лиз Трасс обнародовал информацию об этом звонке от британского посла.

Это свидетельствует о том, что тогдашнее правительство Маргарет Тэтчер знал об опасности еще до того, как рейс 149 приземлился.

В то же время ни одно из следующих британских правительств так и не признало, что самолет имел какую-то миссию.

Как пассажиры рейса 149 стали заложниками Саддама Хусейна

В 00:30 3 августа капитану рейса Ричарду Бруньяте кувейтский диспетчер воздушного движения заявил, что на земле все хорошо и можно посадить самолет.

"Кто-то почему-то хотел, чтобы этот самолет приземлился — и мы это сделали", — рассказал капитан автору "Операции "Троянский конь", журналисту Стивену Дэвису.

Электронные табло прибытия в терминале показывали, что все входящие рейсы отменены. Рейс 149 — единственный прилет в ту ночь. 30 пассажиров, включая спецназ, покинули самолет. Остальные ждали отправки.

Уже в 5:20, когда самолет завершал дозаправку и вскоре должен был улетать, иранские войска начали сбрасывать бомбы на аэропорт. Когда бомбардировка прекратилась, взлетно-должностную полосу уже невозможно было использовать.

Рейс 149 оказался в ловушке. Иракская армия прибывает и загоняет пассажиров в автобусы, чтобы отвезти их в гостиницу неподалеку. Большинству пассажиров выделили номера, но некоторым приходилось находить место в бильярдной комнате отеля.

Иракские танки в Кувейте. Фото: google.com

Вскоре после начала вторжения Соединенные Штаты приступили к операции "Щит пустыни" — защите Саудовской Аравии и изгнанию иракских войск из Кувейта. Саддам потребовал от президента Буша вывести свои войска и отправил пассажиров и экипаж рейса 149 и других западных граждан на ключевые объекты в Кувейте и Ираке, чтобы использовать их как живой щит.

Лишь 28 августа всем женщинам и детям разрешили уехать. А к середине декабря все заложники были дома.

В феврале 1991 года, всего через три дня после окончания оккупации Кувейта, самолет уничтожили США, чтобы предотвратить его попадание в руки Саддама Хусейна. В результате British Airways получила большую страховую выплату.

Американские военные возле Фото: Daily Mail

Однако сами пассажиры, кроме того, что стали заложниками, в полной мере пережили ужас войны — видели смерти, были в постоянной опасности. Многие из них до сих пор испытывают психологические проблемы из-за пережитого в августе 1990 года. Сейчас люди пытаются добиться справедливости в суде и доказать, что их намеренно подвергали опасности.

"Я думал, что сажусь на борт пассажирского самолета British Airways, но это не так. Я был на военном транспорте в зону боевых действий через несколько часов после начала войны", — заявил пассажир самолета Барри Меннерс, которому иракские солдаты угрожали казнью.

Напомним, экспремьер Италии Джулиано Амато рассказал подробности авиакатастрофы 27 июня 1980 года. По его словам, Франция сбила пассажирский самолет, пытаясь ликвидировать ливийского диктатора Муаммара Каддафи.