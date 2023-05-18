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Минэнерго рассказали, как пребывание войск РФ на ЗАЭС несет ядерные риски для континента

18 мая 2023 16:14
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Минэнерго рассказали, как пребывание войск РФ на ЗАЭС несет ядерные риски для континента
Военный РФ на территории ЗАЭС. Фото: росСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 18 мая, Герман Галущенко сказал, что нахождение военных РФ на территории ЗАЭС несет риски для всего континента. Оккупанты своими действиями нарушили все семь ключевых принципов ядерной безопасности.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

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Отмечается, что в Офисе Президента Украины состоялся брифинг о текущей ситуации безопасности в стране для китайской правительственной делегации во главе с представителем правительства КНР Ли Хуэем. Участие в брифинге приняли министр энергетики Украины Герман Галущенко, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в КНР Павел Рябикин и другие государственные деятели и руководители ведомств.

"Украина, защищаясь от агрессора, действует исключительно в рамках норм международного права и Устава ООН. Наше государство стремится к установлению устойчивого и справедливого мира, восстановлению своей территориальной целостности, как это предусматривает украинская формула мира", — сказал Андрей Ермак.

Глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил иностранным представителям об опасностях и рисках в связи с захватом Россией Запорожской АЭС.

"Каждая минута пребывания на станции российских военных и техники — это прямые риски для ядерной и радиационной безопасности всего континента", — сказал министр энергетики.

Также он добавил, что оккупанты своими действиями нарушили все семь ключевых принципов ядерной безопасности. Они продолжают удерживать в заложниках работников и применяют против них психологическое и физическое давление.

"Мы призываем международное сообщество жестко отреагировать на факты ядерного терроризма, которые совершает Россия. Для обеспечения ядерной и радиационной безопасности континента ЗАЭС должна быть деоккупирована, демилитаризована и возвращена под полное руководство украинского оператора, который обеспечит безопасную эксплуатацию объекта", — заявил Герман Галущенко.

Напомним, что на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции ужесточаются ограничения для работников. Правила, регулирующие деятельность и пребывание на объекте, становятся все более строгими с каждым днем.

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