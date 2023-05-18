Міненерго розповіли, як перебування військ РФ на ЗАЕС несе ядерні ризики для континенту

Військовий РФ на території ЗАЕС. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 18 травня, Герман Галущенко сказав, що перебування військових РФ на території ЗАЕС несе ризики для всього континенту. Окупанти своїми діями порушили всі сім ключових принципів ядерної безпеки.

Про це інформує Міністерство енергетики України.

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Зазначається, що в Офісі Президента України відбувся брифінг про поточну безпекову ситуацію в країні для китайської урядової делегації на чолі з представником уряду КНР Лі Хуеєм. Участь у брифінгу взяли міністр енергетики України Герман Галущенко, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, Надзвичайний і Повноважний посол України в КНР Павло Рябікін та інші державні діячі і керівники відомств.

"Україна захищаючись від агресора діє виключно в межах норм міжнародного права та Статуту ООН. Наша держава прагне встановлення стійкого та справедливого миру, відновлення своєї територіальної цілісності, як це передбачає українська формула миру", — сказав Андрій Єрмак.

Глава Міненерго Герман Галущенко повідомив іноземних представників про небезпеки і ризики у зв'язку із захопленням Росією Запорізької АЕС.

"Кожна хвилина перебування на станції російських військових і техніки — це прямі ризики для ядерної і радіаційної безпеки всього континенту", — сказав міністр енергетики.

Також він додав, що окупанти своїми діями порушили всі сім ключових принципів ядерної безпеки. Вони продовжують утримувати в заручниках працівників і застосовують проти них психологічний та фізичний тиск.



"Ми закликаємо міжнародну спільноту жорстко відреагувати на факти ядерного тероризму, які вчиняє Росія. Для забезпечення ядерної і радіаційної безпеки континенту ЗАЕС має бути деокупована, демілітаризована і повернена під повне керівництво українського оператора, який забезпечить безпечну експлуатацію об’єкта", — заявив Герман Галущенко.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції посилюються обмеження для працівників. Правила, що регулюють діяльність та перебування на об'єкті, стають дедалі суворішими з кожним днем.