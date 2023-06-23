Масштабы впечатляют: MAXAR показал новые снимки разрушенной Каховской ГЭС

Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: MAXAR

Американская аэрокосмическая компания MAXAR опубликовала новые фотографии разрушенной Каховской ГЭС, которую взорвали российские оккупанты. На снимках можно увидеть остатки ГЭС.

Соответствующие фото показали в "Укргидроэнерго".

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Фото Каховской ГЭС. Фото: MAXAR

Фото Каховской ГЭС. Фото: MAXAR

Какая ситуация по состоянию на 23 июня

"Средний уровень нижнего бьефа у плотины ДнепроГЭС равен 13,12 м БС. В створе поста Херсон за сутки уровень воды снизился на 8 см. И по состоянию на 8:00 23 июня составляет — 0,37 м", — отмечают в сообщении.

Также из-за резкого снижения уровня воды в нижнем бьефе Днепровской ГЭС работа гидроагрегатов станции ограничена.

"Никаких холостых сбросов воды в нижний бьеф водохранилища не происходит еще с мая", — объясняют в "Укргидроэнерго".

В настоящее время энергетическая система функционирует стабильно.

Потребность в воде в зоне возле Каховской ГЭС

Территория, пострадавшая в результате военной агрессии РФ в Херсонской области, очень нуждается в воде. Местным жителям не хватает воды как питьевой, так и технической. Одной из неотложных потребностей в зоне ликвидации последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС остается вода.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в настоящее время в пострадавшие районы подвозится вода. Также в регионе работают для очистки питьевой воды 10 фильтрационных станций.

Напомним, экологи называют подрыв Каховской ГЭС экоцидом. Более того, они говорят, что экосистема региона имеет необратимые последствия.