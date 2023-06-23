Масштаби вражають: MAXAR показав нові знімки зруйнованої Каховської ГЕС

Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: MAXAR

Американська аерокосмічна компанія MAXAR опублікувала нові світлини зруйнованої Каховської ГЕС, яку підірвали російські окупанти. На знімках можна побачити залишки від ГЕС.

Відповідні фото показали в "Укргідроенерго".

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Знімки Каховської ГЕС. Фото: MAXAR

Знімки Каховської ГЕС. Фото: MAXAR

Яка ситуація станом на 23 червня

"Середній рівень нижнього б’єфу біля греблі ДніпроГЕС дорівнює 13,12 м БС. У створі поста Херсон за добу рівень води знизився на 8 см. І станом на 8:00 23 червня становить — 0,37 м", — зазначають у повідомленні.

Також через різке зниження рівня води у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС робота гідроагрегатів станції є обмеженою.

"Жодних холостих скидів води у нижній б‘єф водосховища не відбувається ще з травня", — пояснюють в "Укргідроенерго".

Наразі енергетична система функціонує стабільно.

Потреба у воді в зоні біля Каховської ГЕС

Територія, яка постраждала внаслідок війської агресії РФ на Херсонщині, дуже потребує води. Тамтешнім мешканцям не вистачає води як питної, так і технічної. Однією з нагальних потреб у зоні ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС залишається вода.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що зараз у постраждалі райони підвозиться вода. Також у регіоні працюють для очищення питної води 10 станцій фільтрації.

Нагадаємо, екологи називають підрив Каховської ГЕС екоцидом. Щобільше, вони кажуть, що екосистема регіону має незворотні наслідки.