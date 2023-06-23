Масштаби вражають: MAXAR показав нові знімки зруйнованої Каховської ГЕС
Американська аерокосмічна компанія MAXAR опублікувала нові світлини зруйнованої Каховської ГЕС, яку підірвали російські окупанти. На знімках можна побачити залишки від ГЕС.
Відповідні фото показали в "Укргідроенерго".
Яка ситуація станом на 23 червня
"Середній рівень нижнього б’єфу біля греблі ДніпроГЕС дорівнює 13,12 м БС. У створі поста Херсон за добу рівень води знизився на 8 см. І станом на 8:00 23 червня становить — 0,37 м", — зазначають у повідомленні.
Також через різке зниження рівня води у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС робота гідроагрегатів станції є обмеженою.
"Жодних холостих скидів води у нижній б‘єф водосховища не відбувається ще з травня", — пояснюють в "Укргідроенерго".
Наразі енергетична система функціонує стабільно.
Потреба у воді в зоні біля Каховської ГЕС
Територія, яка постраждала внаслідок війської агресії РФ на Херсонщині, дуже потребує води. Тамтешнім мешканцям не вистачає води як питної, так і технічної. Однією з нагальних потреб у зоні ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС залишається вода.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що зараз у постраждалі райони підвозиться вода. Також у регіоні працюють для очищення питної води 10 станцій фільтрації.
Нагадаємо, екологи називають підрив Каховської ГЕС екоцидом. Щобільше, вони кажуть, що екосистема регіону має незворотні наслідки.