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Каховское водохранилище исчезло: свежие спутниковые снимки

21 июня 2023 10:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Каховское водохранилище исчезло: свежие спутниковые снимки
Бывшее Каховское водохранилище в районе Никополя. Фото: NikopolNews
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российский теракт на Каховской ГЭС полностью уничтожил Каховское водохранилище. На свежих спутниковых снимках на месте Каховского моря можно увидеть только русло Днепра, несколько притоков и озера, которые остались от всего зеркала водохранилища.

Об этом сообщил Twitter-проект War Wapper.

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Каховского моря больше нет

На странице проекта были обнародованы свежие спутниковые снимки юга Украины.

На этих снимках можно увидеть, что Каховского водохранилища, вода из которого начала выходить после российского подрыва Каховской гидроэлектростанции, больше не существует.

Днепр и озера

На месте Каховского водохранилища можно увидеть картину, которая была до строительства в 50-х годах прошлого века Каховской ГЭС.

Кроме собственно русла Днепра появились:

  • река Конка;
  • ряд других притоков.

Также на некоторых участках бывшего Каховского водохранилища осталось несколько небольших озер.

Напомним, недавно глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко рассказала, что в результате подрыва Каховской ГЭС в Украине может образоваться новая пустыня.

Добавим, что вблизи Никополя, на дне Каховского водохранилища, обмелевшего в результате подрыва Каховской дамбы, нашли остатки церкви. Это уникальное сооружение рисовал Тарас Шевченко и описывал Александр Довженко.

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