Каховское водохранилище исчезло: свежие спутниковые снимки

Бывшее Каховское водохранилище в районе Никополя. Фото: NikopolNews

Российский теракт на Каховской ГЭС полностью уничтожил Каховское водохранилище. На свежих спутниковых снимках на месте Каховского моря можно увидеть только русло Днепра, несколько притоков и озера, которые остались от всего зеркала водохранилища.

Об этом сообщил Twitter-проект War Wapper.

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Каховского моря больше нет

На странице проекта были обнародованы свежие спутниковые снимки юга Украины.

На этих снимках можно увидеть, что Каховского водохранилища, вода из которого начала выходить после российского подрыва Каховской гидроэлектростанции, больше не существует.

Новые письменные изображения конфигураций, что, в эффекте, Kakhovka Покупки не существуют.



Только в Нидерландах, это несколько, в нескольких tributaries, и некоторые маленькие озера в районе дома. pic.twitter.com/vUbkQl2pdZ — War Mapper (@War_Mapper) Июнь 20, 2023

Днепр и озера

На месте Каховского водохранилища можно увидеть картину, которая была до строительства в 50-х годах прошлого века Каховской ГЭС.

Кроме собственно русла Днепра появились:

река Конка;

ряд других притоков.

Также на некоторых участках бывшего Каховского водохранилища осталось несколько небольших озер.

Напомним, недавно глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко рассказала, что в результате подрыва Каховской ГЭС в Украине может образоваться новая пустыня.

Добавим, что вблизи Никополя, на дне Каховского водохранилища, обмелевшего в результате подрыва Каховской дамбы, нашли остатки церкви. Это уникальное сооружение рисовал Тарас Шевченко и описывал Александр Довженко.