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Каховське водосховище зникло: свіжі супутникові знімки

21 червня 2023 10:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Каховське водосховище зникло: свіжі супутникові знімки
Колишнє Каховське водосховище в районі Нікополя. Фото: NikopolNews
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російський теракт на Каховській ГЕС повністю знищив Каховське водосховище. На свіжих супутникових знімках на місці Каховського моря можна побачити лише русло Дніпра, кілька приток та нечисленні озера, які залишилися від усього дзеркала водосховища.

Про це повідомив Twitter-проєкт War Wapper.

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Каховського моря більше немає

На сторінці проєкту оприлюднили свіжі супутникові знімки півдня України.

На цих знімках можна побачити, що Каховського водосховища, вода з якого почала виходити після російського підриву Каховської гідроелектростанції, більше не існує.

Дніпро і озера

На місці Каховського водосховища можна побачити картину, яка була до будівництва у 50-х роках минулого століття Каховської ГЕС.

Крім власне русла Дніпра з’явилися:

  • річка Конка;
  • низка інших приток.

Також на деяких ділянках колишнього Каховського водосховища залишилося кілька невеличких озер.

Нагадаємо, нещодавно голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко розповіла, що внаслідок підриву Каховської ГЕС в Україні може утворитися нова пустеля. 

Додамо, що поблизу Нікополя, на дні Каховського водосховища, яке зміліло внаслідок підриву Каховської дамби, знайшли рештки церкви. Цю унікальну споруду малював Тарас Шевченко та описував Олександр Довженко.

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