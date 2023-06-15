Какую часть Херсонщины уже разминировали — спикер ОВА

Подтопление Херсонщины в результате подрыва ГЭС. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

В Херсонской области продолжается зачистка территории от мин, нанесенных из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. В настоящее время разминировано уже 8 гектаров Корабельного района города Херсона.

Об этом Новини.LIVE сообщил спикер Херсонской областной госадминистрации Александр Толоконников.

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В результате затопления Херсонщины в город вынесло мины. Сейчас активно продолжается разминирование микрорайона Корабел, расположенного на острове ниже Днепра.

"Уже на острове обследовали взрывотехнику и пиротехнику около восьми гектаров микрорайона. Продолжают работать. На других пунктах также уже выехали подразделения.

Занимаются вместе с полицейскими, фотографирующими и фиксирующими преступления, последствия российской агрессии", — сообщил спикер Херсонской ОВА.

В настоящее время уровень подтопления в Херсоне в среднем составляет 1,9 метра.

Полный спад воды ожидается примерно через неделю, когда река войдет в русло. Полный масштаб катастрофы до сих пор полностью оценить невозможно.

"Как только вода отойдет, правоохранители будут понимать, какое количество территории еще нужно разминировать", — сказал Александр Толоконников.

Напомним, с 13 по 19 июня включительно в микрорайоне Корабел действует запрет на въезд и комендантский час с 15:00 до 12:00 следующих суток.