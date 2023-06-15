Яку частину Херсонщини вже розмінували — речник ОВА

Підтоплення Херсонщини внаслідок підриву ГЕС. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

На Херсонщині триває зачищення території від мін, нанесених через підрив росіянами Каховської ГЕС. Наразі розміновано вже 8 гектарів Корабельного району міста Херсон.

Про це Новини.LIVE повідомив речник Херсонської обласної держадміністрації Олександр Толоконніков.

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Внаслідок затоплення Херсонщини у місто повиносило міни. Зараз активно триває розмінування мікрорайону Корабел, що розташований на острові нижче Дніпра.

"Вже на острові обстежили вибухотехніки та піротехніки близько восьми гектарів мікрорайону. Продовжують працювати. На інших пунктах також вже виїхали підрозділи.

Займаються разом з поліцейськими, які фотографують та фіксують злочини, наслідки російської агресії", — повідомив речник Херсонської ОВА.

Наразі рівень підтоплення в Херсоні в середньому становить 1,9 метра.

Повний спад води очікується приблизно за тиждень, коли річка ввійде в русло. Повний масштаб катастрофи й досі повністю оцінити неможливо.

"Як тільки вода відійде, правоохоронці будуть розуміти яку кількість території ще треба розмінувати", — сказав Олександр Толоконніков.

Нагадаємо, з 13 по 19 червня включно в мікрорайоні Корабел діє заборона на вʼїзд та комендантська година з 15:00 до 12:00 наступної доби.