Непогода в Украине 28 июля — какие регионы пострадали больше всего

Последствия ночного ненастья в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

В ночь на 28 июля в ряде регионов Украины была сильная непогода. Больше всего пострадали Днепропетровская, Запорожская и Одесская области.

Новини.LIVE собрали всю информацию о последствиях ночного ненастья в Украине.

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Ненастье в Днепропетровской области 28 июля

Из-за сильной непогоды ночью 28 июля, в Днепропетровской области более 66 тысяч домов в 165 населенных пунктах остаются без света.

Больше всего от шторма в Днепре пострадали Днепровский, Павлоградский и Новомосковский районы.

Известно, что повреждено 1547 трансформаторных подстанций и 86 линий электропередач. Для ликвидации аварий на сети из-за последствий непогоды задействовано 120 бригад энергетиков и уже для 19 тысяч семей электроснабжения возобновили.

Также спасатели распилили и убрали из проезжей части 67 деревьев. Работы по ликвидации последствий непогоды до сих пор продолжаются.

Последствия ночного ненастья в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Последствия ночного ненастья в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Последствия ночного ненастья в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС 1/3 _ 3

Шторм в Запорожской области

"Сегодня ночью сильный дождь и ветер снова натворили бедствия в городе. Из-за оборванных электрических проводов и поваленных деревьев на улицах Запорожья есть неудобства, поэтому будьте внимательны и осторожны. Также из-за оборванных контактных электросетей есть задержки электротранспорта ", — рассказал секретарь Запорожского городского совета.

Работы по ликвидации последствий непогоды еще продолжаются. Все городские службы работают на местах с самого утра.

Непогода в Запорожской области. Фото: t.me/kurtievofficial

Непогода в Запорожской области. Фото: t.me/kurtievofficial

Непогода в Запорожской области. Фото: t.me/kurtievofficial 1/3 _ 3

Непогода в Одесской области

Из-за сильного ветра и ливня в Одесской области 11 населенных пунктов остаются без света. Шесть из них частично восстановили, сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

В общей сложности, за минувшие сутки энергетики вернули свет в 199 населенных пунктов области для 78 тысяч семей. Также отремонтировали 69 воздушных линий, питающих 1689 трансформаторных подстанций. Больше всего отключений произошло в Одесском районе.

Напомним, синоптики предупреждали, что 28 июля в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях и в Крыму ожидаются сильные дожди, шквалы 15-20 м/с, а также грозы.