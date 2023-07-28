Негода в Україні 28 липня — які регіони постраждали найбільше

Наслідки нічної негоди в Дніпропетровській області. Фото: ДСНС

У ніч проти 28 липня в низці регіонів України була сильна негода. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію про наслідки нічної негоди в України.

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Негода в Дніпропетровській області 28 липня

Через сильну негоду вночі 28 липня, у Дніпропетровській області понад 66 тисяч осель у 165 населених пунктах залишаються без світла.

Найбільше від шторму в Дніпрі постраждали Дніпровський, Павлоградський та Новомосковський райони.

Відомо, що пошкоджено 1 547 трансформаторних підстанцій та 86 ліній електропередач. Для ліквідації аварій на мережі через наслідки негоди задіяно 120 бригад енергетиків і вже для 19 тисяч родин електропостачання відновили.

Також рятувальники розпиляли та прибрали з проїжджих частин 67 дерев. Роботи з ліквідації наслідків негоди досі тривають.

Наслідки нічної негоди в Дніпропетровській області. Фото: ДСНС

Наслідки нічної негоди в Дніпропетровській області. Фото: ДСНС

Наслідки нічної негоди в Дніпропетровській області. Фото: ДСНС 1 / 3

Шторм на Запоріжжі

"Сьогодні вночі сильний дощ та вітер знову накоїли лиха в місті. Через обірвані електричні дроти та повалені дерева на вулицях Запоріжжя є незручності, тому будьте уважними і обережними. Також через обірвані контактні електромережі є затримки електротранспорту", — розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Роботи з ліквідації наслідків негоди ще тривають. Всі міські служби працюють на місцях з самого ранку.

Наслідки негоди в Запорізькій області. Фото: t.me/kurtievofficial

Наслідки негоди в Запорізькій області. Фото: t.me/kurtievofficial

Наслідки негоди в Запорізькій області. Фото: t.me/kurtievofficial 1 / 3

Негода в Одеській області

Через сильний вітер та зливу в Одеській області 11 населених пунктів залишаються без світла. Шість із них частково відновили, повідомили у ДТЕК Одеські електромережі.

Загалом, за минулу добу енергетики повернули світло в 199 населених пунктів області для 78 тисяч родин. Також відремонтували 69 повітряних ліній, що живлять 1689 трансформаторних підстанцій. Найбільше відключень сталося в Одеському районі.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що 28 липня у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях та в Криму очікуються сильні дощі, шквальні вітри 15-20 м/с, а також грози.