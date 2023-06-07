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"Я шокирован": Зеленский о реакции ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС

7 июня 2023 22:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский отреагировал на реакцию ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв Каховской ГЭС. Известно, что организации не предоставили ответа о помощи.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

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"То, что сейчас происходит, — это трагедия. Экологическая катастрофа и человеческая катастрофа. Люди, животные погибли. С крыш затопленных домов люди могут видеть проплывающих мимо утопленников. Это можно видеть на другой стороне. Вывезти людей из оккупированной части Херсонщины очень сложно. Когда наши люди пытаются спасти их, кафиры обстреливают", — заявил Зеленский.

По словам лидера, такие международные организации как ООН и Красный Крест созданы прежде всего для того, чтобы спасать жизнь. Увидев экоцид, который совершили россияне, они должны были первыми помочь. В частности, с эвакуацией населения.

Однако на запросы о помощи наша страна не получила от них никакого ответа.

"Мы не получили никакого ответа. Я шокирован", — отмечает Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объяснил, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на контрнаступление ВСУ и начался ли уже он.

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