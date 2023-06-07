Зеленський відреагував на реакцію ООН і Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС

"Я шокований": Зеленський про реакцію ООН і Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС
Президент України Володимир Зеленський відповів, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС. Відомо, що організації не надали жодної відповіді про допомогу.
Про це він розповів в інтерв'ю німецькому виданню Bild.
Реакція міжнародної спільноти на підрив ГЕС
"Те, що зараз відбувається, — це трагедія. Екологічна катастрофа і людська катастрофа. Люди, тварини загинули. З дахів затоплених будинків люди можуть бачити потопельників, які пропливають повз. Це можна бачити на іншому боці. Вивезти людей з окупованої частини Херсонщини дуже складно. Коли наші люди намагаються врятувати їх, окупанти обстрілюють", — заявив Зеленський.
За словами лідера, такі міжнародні організації, як ООН та Червоний Хрест, створені передусім для того, щоб рятувати життя. Побачивши екоцид, який вчинили росіяни, вони мали першими допомогти. Зокрема, з евакуацією населення.
Однак, на запити про допомогу, наша країна не отримала від них жодної відповіді.
"Ми не отримали жодної відповіді. Я шокований", — наголошує Зеленський.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський пояснив, як підрив Каховської ГЕС вплине на контрнаступ ЗСУ і чи розпочався вже він.