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"Я шокований": Зеленський про реакцію ООН і Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС

7 червня 2023 22:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський відреагував на реакцію ООН і Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський відповів, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС. Відомо, що організації не надали жодної відповіді про допомогу. 

Про це він розповів в інтерв'ю німецькому виданню Bild

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"Те, що зараз відбувається, — це трагедія. Екологічна катастрофа і людська катастрофа. Люди, тварини загинули. З дахів затоплених будинків люди можуть бачити потопельників, які пропливають повз. Це можна бачити на іншому боці. Вивезти людей з окупованої частини Херсонщини дуже складно. Коли наші люди намагаються врятувати їх, окупанти обстрілюють", — заявив Зеленський.

За словами лідера, такі міжнародні організації, як ООН та Червоний Хрест, створені передусім для того, щоб рятувати життя. Побачивши екоцид, який вчинили росіяни, вони мали першими допомогти. Зокрема, з евакуацією населення. 

Однак, на запити про допомогу, наша країна не отримала від них жодної відповіді. 

"Ми не отримали жодної відповіді. Я шокований", — наголошує Зеленський. 

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський пояснив, як підрив Каховської ГЕС вплине на контрнаступ ЗСУ і чи розпочався вже він. 

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