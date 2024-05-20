Вертолет был непригоден для полета — эксперт BILD о смерти президента Ирана
В горах Ирана нашли вертолет, который накануне потерпел крушение. В результате аварии погибли президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хоссейн Амир-Абдоллахян. Эксперты указывают, что вертолет был не пригоден для полета.
Об этом сообщило издание BILD, ссылаясь на данные военного эксперта Юлиана Репке.
Гибель президента Ирана
Ибрагим Раиси путешествовал на американском вертолете Bell 212, который был изготовлен в 1990-х годах. Репке утверждает, что этот летательный аппарат был непригоден для полета при сложных погодных условиях, что превратило путешествие в самоубийство для экипажа и пассажиров.
"Если сообщения правдивы, Раиси летел на Bell 212 в погодных условиях, которые явно не подходят под правила визуальных полетов. Это просто самоубийство. Вертолет был непригоден для полетов в сложных метеорологических условиях. Сначала вертолет использовали ВВС Ирана, но позже его перекрасили, чтобы предоставить более "гражданского" вида", — отмечает Репке в своем анализе.
Напомним, неподалеку от города Джульфы на границе с Азербайджаном произошла авария с вертолетом, на борту которого находился президент Ирана. Позже стало известно, что Ибрагим Раиси погиб.
Впоследствии стало известно, что исполнять обязанности президента Ирана после гибели Ибрагима Раиси будет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. Согласно Конституции Ирана, в течение 50 дней должны пройти внеочередные президентские выборы.
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