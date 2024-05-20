Вертолет был непригоден для полета — эксперт BILD о смерти президента Ирана

Остатки вертолета, на борту которого разбился президент Ирана. Фото: скриншот

В горах Ирана нашли вертолет, который накануне потерпел крушение. В результате аварии погибли президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хоссейн Амир-Абдоллахян. Эксперты указывают, что вертолет был не пригоден для полета.

Об этом сообщило издание BILD, ссылаясь на данные военного эксперта Юлиана Репке.

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Ибрагим Раиси путешествовал на американском вертолете Bell 212, который был изготовлен в 1990-х годах. Репке утверждает, что этот летательный аппарат был непригоден для полета при сложных погодных условиях, что превратило путешествие в самоубийство для экипажа и пассажиров.

"Если сообщения правдивы, Раиси летел на Bell 212 в погодных условиях, которые явно не подходят под правила визуальных полетов. Это просто самоубийство. Вертолет был непригоден для полетов в сложных метеорологических условиях. Сначала вертолет использовали ВВС Ирана, но позже его перекрасили, чтобы предоставить более "гражданского" вида", — отмечает Репке в своем анализе.

Сообщение Юлиана Репке. Фото: скриншот

Напомним, неподалеку от города Джульфы на границе с Азербайджаном произошла авария с вертолетом, на борту которого находился президент Ирана. Позже стало известно, что Ибрагим Раиси погиб.

Впоследствии стало известно, что исполнять обязанности президента Ирана после гибели Ибрагима Раиси будет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. Согласно Конституции Ирана, в течение 50 дней должны пройти внеочередные президентские выборы.