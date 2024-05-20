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Гелікоптер був непридатний для польоту — експерт BILD про смерть президента Ірану

20 травня 2024 15:43
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Гелікоптер був непридатний для польоту — експерт BILD про смерть президента Ірану
Рештки гелікоптера, на борту якого розбився президент Ірану. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В горах Ірану знайшли гелікоптер, який напередодні зазнав аварії. В результаті аварії загинули президент Ірану Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ країни Хоссейн Амір-Абдоллахян. Експерти вказують, що гелікоптер був не придатний для польоту.

Про це повідомило видання BILD, посилаючись на дані військового експерта Юліан Репке.

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Ібрагім Раїсі подорожував на американському гелікоптері Bell 212, який був виготовлений у 1990-х роках. Ріпке стверджує, що цей літальний апарат був непридатний для польоту за складних погодних умов, що перетворило подорож на "самогубство" для екіпажу та пасажирів.

"Якщо повідомлення правдиві, Раїсі летів на Bell 212 у погодних умовах, які явно не підходять під правила візуальних польотів. Це просто самогубство. Вертоліт був непридатний для польотів у складних метеорологічних умовах. Спочатку вертоліт використовували ВПС Ірану, але пізніше його перефарбували, щоб надати більш "цивільного" вигляду", — зазначає Ріпке у своєму аналізі.

Допис Юліана Репке. Фото: скриншот
Допис Юліана Репке. Фото: скриншот

Нагадаємо, неподалік від міста Джульфи на кордоні з Азербайджаном сталася аварія з гелікоптером, на борту якого був президент Ірану. Згодом стало відомо, що Ібрагім Раїсі загинув.

Згодом стало відомо, що виконувати обов'язки президента Ірану після загибелі Ібрагіма Раїсі буде перший віцепрезидент країни Мохаммад Мохбер. Згідно з Конституцією Ірану, протягом 50 днів мають пройти позачергові президентські вибори.

Іран
смерть
аварія
гелікоптер
політики

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