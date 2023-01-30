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Эксперт посоветовал специалистам обратить внимание на деталь в Броварской авиакатастрофе

30 января 2023 20:08
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Катастрофа вертолета в Броварах: стало известно, кто должен принимать решение о полете
В Украине отсутствует единый протокол безопасности для охраняемых лиц
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

В авиакатастрофе в Броварах вертолета ГСЧС, на борту которого находилось и погибло высшее руководство МВД Украины, выявили ряд проблем. В частности, относительно отсутствия в Украине единой системы и протокола охраны при перевозке высокопоставленных лиц, в отношении которых осуществляется охрана.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Факт пребывания в салоне вертолета сразу нескольких высокопоставленных чиновников является интересным случаем, который нужно будет исследовать со всеми серьезными выводами", — сказал Снегирев.

Во-первых, отметил он, на сегодняшний день нет инструкции соответствующего протокола безопасности, который бы прямо запрещал полеты на одном воздушном судне первых лиц органов власти.

Как указывает Снегирев, решение о перемещении охраняемого лица принимает непосредственно руководитель его личной охраны.
В контексте этого следует обратить внимание на то, что в Украине у каждого силового ведомства существует собственное охранное подразделение.

"В этом, может быть, и определенные "плюсы", а, может быть, и — "минусы" в отдельной ситуации", — отметил Снегирев.

По его словам, главным "минусом" является то, что до сих пор нет отработанного единого протокола безопасности.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

Именно поэтому, как отметил аналитик, решение принимает охрана личности в зависимости от ситуации и обстоятельств. А они сплошь и рядом оказывают существенное влияние на выбор решения.

То есть, как объяснил Снегирев, охрана личности часто находится в прямой зависимости от нее, а потому принимает решение, находясь под прямым влиянием своего непосредственного руководителя, которым и есть объект охраны.

"В общей практике именно за руководителем охраны должно быть последнее слово, и именно он должен принимать окончательное решение по использованию того или иного транспортного средства, перемещению тех или иных лиц", — констатировал Снегирев.

Что произошло в небе над Броварами

18 января в 8:20 в городе Бровары на Киевщине вблизи детского сада упал вертолет.

В результате падения вертолета было повреждено здание детского сада с последующим возгоранием. Также вылетели окна в 14-этажном жилом доме рядом.

Кроме того, сообщалось, что причины авиакатастрофы, в результате которой погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, будут устанавливаться следователями.

Тем временем следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах. Рассматриваются три версии трагедии.

Напомним, после гибели Дениса Монастырского правительство назначило нового исполняющего его обязанности министра внутренних дел. Им стал Игорь Клименко.

Фото: УНИАН

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