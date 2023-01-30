Катастрофа вертолета в Броварах: стало известно, кто должен принимать решение о полете

Эксперт посоветовал специалистам обратить внимание на деталь в Броварской авиакатастрофе
В авиакатастрофе в Броварах вертолета ГСЧС, на борту которого находилось и погибло высшее руководство МВД Украины, выявили ряд проблем. В частности, относительно отсутствия в Украине единой системы и протокола охраны при перевозке высокопоставленных лиц, в отношении которых осуществляется охрана.
Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
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"Факт пребывания в салоне вертолета сразу нескольких высокопоставленных чиновников является интересным случаем, который нужно будет исследовать со всеми серьезными выводами", — сказал Снегирев.
Во-первых, отметил он, на сегодняшний день нет инструкции соответствующего протокола безопасности, который бы прямо запрещал полеты на одном воздушном судне первых лиц органов власти.
Как указывает Снегирев, решение о перемещении охраняемого лица принимает непосредственно руководитель его личной охраны.
В контексте этого следует обратить внимание на то, что в Украине у каждого силового ведомства существует собственное охранное подразделение.
"В этом, может быть, и определенные "плюсы", а, может быть, и — "минусы" в отдельной ситуации", — отметил Снегирев.
По его словам, главным "минусом" является то, что до сих пор нет отработанного единого протокола безопасности.
Именно поэтому, как отметил аналитик, решение принимает охрана личности в зависимости от ситуации и обстоятельств. А они сплошь и рядом оказывают существенное влияние на выбор решения.
То есть, как объяснил Снегирев, охрана личности часто находится в прямой зависимости от нее, а потому принимает решение, находясь под прямым влиянием своего непосредственного руководителя, которым и есть объект охраны.
"В общей практике именно за руководителем охраны должно быть последнее слово, и именно он должен принимать окончательное решение по использованию того или иного транспортного средства, перемещению тех или иных лиц", — констатировал Снегирев.
Что произошло в небе над Броварами
18 января в 8:20 в городе Бровары на Киевщине вблизи детского сада упал вертолет.
В результате падения вертолета было повреждено здание детского сада с последующим возгоранием. Также вылетели окна в 14-этажном жилом доме рядом.
Кроме того, сообщалось, что причины авиакатастрофы, в результате которой погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, будут устанавливаться следователями.
Тем временем следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах. Рассматриваются три версии трагедии.
Напомним, после гибели Дениса Монастырского правительство назначило нового исполняющего его обязанности министра внутренних дел. Им стал Игорь Клименко.
Фото: УНИАН