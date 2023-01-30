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Експерт порадив фахівцям звернути увагу на деталь у Броварській авіакатастрофі

30 січня 2023 20:08
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Катастрофа гелікоптера у Броварах: стало відомо, хто має ухвалювати рішення про політ
В Україні відсутній єдиний протокол безпеки для осіб, які охороняються
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

В авіакатастрофі у Броварах вертольота ДСНС, на борту якого перебувало і загинуло вище керівництво МВС України, виявили низку проблем. Зокрема, щодо відсутності в Україні єдиної системи і протоколу охорони при перевезенні високопосадових осіб, щодо яких здійснюється охорона.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"Факт перебування в салоні гелікоптера відразу декількох високопосадовців є цікавим випадком, який треба буде досліджувати з усіма серйозними висновками", — сказав Снєгирьов.

По-перше, зазначив він, на сьогодні не має інструкції відповідного безпекового протоколу, який би прямо забороняв польоти на одному повітряному судні перших осіб органів влади.

Як вказує Снєгирьов, рішення щодо переміщення особи, яка охороняється, ухвалює безпосередньо керівник його особистої охорони.
У контексті цього варто звернути увагу на те, що в Україні у кожного силового відомства існує власний охоронний підрозділ.

"У цьому, можливо, і певні "плюси", а, можливо, і — "мінуси" в окремій ситуації", — зауважив Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов

За його словами, головним "мінусом" є те, що досі немає відпрацьованого єдиного протоколу безпеки.

Саме тому, як зазначив аналітик, рішення ухвалює охорона особи в залежності від ситуації та обставин. А вони часто-густо чинять суттєвий вплив на вибір рішення.

Тобто, як пояснив Снєгирьов, охорона особи часто перебуває в прямій залежності від неї, а тому ухвалює рішення, перебуваючи під прямим впливом свого безпосереднього керівника, яким і є об'єкт охорони.

"У загальній практиці саме за керівником охорони має бути останнє слово, і саме він має ухвалювати остаточне рішення щодо використання того чи іншого транспортного засобу, переміщення тих чи інших осіб тощо", — констатував Снєгирьов.

Що сталося у небі над Броварами

18 січня о 8:20 у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гелікоптер.

Внаслідок падіння вертольота було пошкоджено будівлю дитячого садка з подальшим загорянням. Також вилетіли вікна у 14-поверховому житловому будинку поруч.

Крім того, повідомлялося, що причини авіакатастрофи, внаслідок якої загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, будуть встановлюватися слідчими.

Тим часом слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах. Розглядаються три версії трагедії.

Нагадаємо, після загибелі Дениса Монастирського уряд призначив нового виконувача його обов'язків міністра внутрішніх справ. Ним став Ігор Клименко.

Фото: УНІАН

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