Загрязненные пляжи в Одессе: повлияет ли опреснение на дельфинов

Дельфины в Черном море. Фото: Pixabay

С последствиями подрыва оккупантами Каховской ГЭС Украина борется уже неделю. И география трагедии охватила несколько регионов и тысячи квадратных метров водоемов. Страдают не только люди, но и животные. И пока в Херсонской области из затопленных мест спасают собак и кошек, на Одесских пляжах находят пресноводных змей и тритонов.

А как грозит опреснение морской воды жителям Черного моря, в частности дельфинам, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института зоологии имени Шмальгаузена НАН Украины Павел Гольдин.

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Биолог Павел Гольдин. Фото: texty.org.ua

— Как долго будет продолжаться опреснение морской воды?

— Конечно, это явление очень кратковременно. Пресная вода сойдет с Днепра и растворится в морской воде. Продлится это примерно от недели до двух.

— Эти несколько недель опреснения представляют какую-то угрозу?

— Вообще, прогнозы предоставят коллеги гидробиологи. У них есть опасения, что это спровоцирует цветение водорослей. Если это произойдет, то будут последствия. Опасность связана с тем, что вместе с Днепровской водой в море попало множество различных загрязнителей. И химических, и биологических, и механических.

Прошли еще и дожди. С полей сливаются пестициды в реку, а затем в море. А еще мелеет Каховское водохранилище, выливается ил. Там накапливались разные токсичные вещества, тяжелые металлы.

— Что сейчас грозит животным в Черном море, например, дельфинам?

— Надо конкретно брать образцы, делать анализы, делать выводы — какой именно концентрации и как долго могут находиться животные в морской воде. Мы говорим о рисках, не об угрозах, которые уже есть. Мы не говорим, что умер дельфин, а у него внутри там что-то было. Таких случаев еще не было.

Добавим, что Одесские пляжи переполнены бытовым мусором, который приплыл из Херсона — диваны, телевизоры, собачьи будки и т.д. Некоторые одесситы даже это он останавливает в желании загорать на пляжах. Активисты призывают людей взяться за головы и не подвергать себя опасности.

Напомним, что в Черном море ужесточается шторм. На берег продолжает выносить груды разного мусора. Экологи прогнозируют, что в ближайшее время в Одесском заливе могут погибнуть все амфибии и большая часть пресноводной рыбы.

Кроме того, к берегам Одесской области после подрыва Каховской ГЭС уже начали приносить мины. Их обнаруживают местные жители.