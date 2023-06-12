Забруднені пляжі в Одесі: чи вплине опріснення на дельфінів

Дельфіни у Чорному морі. Фото: Pixabay

З наслідками підриву окупантами Каховської ГЕС Україна бореться вже тиждень. І географія трагедії охопила кілька регіонів і тисячі квадратних метрів водойм. Страждають не лише люди, а і тварини. І доки на Херсонщині з затоплених місць рятують собак та котів, на Одеських пляжах знаходять прісноводних змій та тритонів.

А як загрожує опріснення морської води жителям Чорного моря, зокрема дельфінам, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту зоології імені Шмальгаузена НАН України Павло Гольдін.

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Біолог Павло Гольдін. Фото: texty.org.ua

— Як довго триватиме опріснення морської води?

— Звичайно, це явище дуже короткочасне. Прісна вода зійде з Дніпра і розчиниться у морській воді. Триватиме приблизно від тижня до двох.

— Ці кілька тижнів опріснення несуть якусь загрозу?

— Взагалі прогнози нададуть колеги гідробіологи. Вони мають певні побоювання, що це спровокує цвітіння водоростей. Якщо це станеться, то будуть наслідки. Небезпека пов'язана з тим, що разом з Дніпровською водою в море потрапила величезна кількість різних забруднювачів. І хімічних, і біологічних, і механічних.

Минули ще й дощі. З полів зливаються пестициди у річку, а потім у море. А ще міліє Каховське водосховище, виливається мул. Там накопичувалися різні токсичні речовини, важкі метали.

— Що зараз загрожує тваринам у Чорному морі, наприклад, дельфінам?

— Треба конкретно брати зразки, робити аналізи, робити висновки — якій саме концентрації і наскільки довго можуть перебувати тварини в морській воді. Ми кажемо про ризики, не про загрози, які вже є. Ми не кажемо, що помер дельфін, а в нього всередині там щось було. Таких випадків ще не було.

Додамо, що Одеські пляжі переповнені побутовим сміттям, яке приплило з Херсонщини — дивани, телевізори, собачі будки тощо. Деяких одеситів навіть це не зупиняє у бажанні засмагати на пляжах. Активісти закликають людей взятися за голови і не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо, що у Чорному морі посилюється шторм. На берег продовжує виносити купи різного сміття. Екологи прогнозують, що найближчим часом в Одеській затоці можуть загинуть всі амфібії й велика частина прісноводної риби.

Окрім того, до берегів Одеської області після підриву Каховської ГЕС уже почало приносити міни. Їх виявляють місцеві мешканці.