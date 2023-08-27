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Авиакатастрофа в Житомирской области: Игнат рассказал, как долго будет длиться расследование

27 августа 2023 11:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Авиакатастрофа в Житомирской области: Игнат рассказал, как долго будет длиться расследование
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: скриншот из интервью УП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Житомирской области произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли трое украинских пилотов. Исследовать информацию с "черных ящиков" могут даже полгода.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала "Мы-Украина".

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Процесс расследования

"Обычно у нас есть специальная лаборатория, где узконаправленные специалисты, которые по цепочке раскладывают каждую деталь самолета, чтобы выяснить, что произошло. Больше информации конечно, что есть в бортовых самописцах, которые имеют записи радиообмена. Разный срок (расследования. — Ред.) бывает. Бывает даже до полугода затягивается", — объяснил он.

Имена пилотов

По его словам, скоро в Воздушных Силах ВСУ и 40-й авиационной бригаде раскроют имена еще двух пилотов, погибших из-за этой трагедии.

"Поймите, должно пройти определенное время, надо известить родственников, это соответствующая этическая процедура. Параллельно с этим идет расследование, чтобы выяснить обстоятельства этой ужасной катастрофы", отметил Игнат.

Напомним, в субботу, 25 августа, в районе Житомира произошло трагическое столкновение между двумя учебно-боевыми машинами L-39. Трое летчиков не выжили в результате этой аварии, среди них был известный пилот 40 авиабригады с позывным "Джус".

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