Авіакатастрофа на Житомирщині: Ігнат розповів, як довго триватиме розслідування
У Житомирський області сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинуло троє українських пілотів. Досліджувати інформацію з "чорних ящиків" можуть навіть пів року.
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Ми-Україна".
Процес розслідування
"Зазвичай у нас є спеціальна лабораторія, де вузьконаправлені фахівці, які по ланцюжку розкладають кожну деталь літака, щоб зʼясувати, що сталося. Більше інформації звичайно, що є в бортових самописцях, які мають записи радіообміну. Різний термін (розслідування. — Ред.) буває. Буває навіть до пів року затягується", — пояснив він.
Імена пілотів
За його словами, скоро у Повітряних Силах ЗСУ та 40-й авіаційній бригаді розкриють імена ще двох пілотів, які загинули через цю трагедію.
"Зрозумійте, має пройти певний час, треба сповістити родичів, це відповідна етична процедура. Паралельно з цим триває розслідування, щоб зʼясувати обставини цієї жахливої катастрофи", — зауважив Ігнат.
Нагадаємо, у суботу, 25 серпня, в районі Житомира сталося трагічне зіткнення між двома навчально-бойовими машинами L-39. Троє льотчиків не вижили внаслідок цієї аварії, серед них був відомий пілот 40 авіабригади з позивним "Джус".