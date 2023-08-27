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Авіакатастрофа на Житомирщині: Ігнат розповів, як довго триватиме розслідування

27 серпня 2023 11:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Авіакатастрофа на Житомирщині: Ігнат розповів, як довго триватиме розслідування
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: скриншот з інтерв'ю УП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Житомирський області сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинуло троє українських пілотів. Досліджувати інформацію з "чорних ящиків" можуть навіть пів року.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

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Процес розслідування

"Зазвичай у нас є спеціальна лабораторія, де вузьконаправлені фахівці, які по ланцюжку розкладають кожну деталь літака, щоб зʼясувати, що сталося. Більше інформації звичайно, що є в бортових самописцях, які мають записи радіообміну. Різний термін (розслідування. — Ред.) буває. Буває навіть до пів року затягується",  пояснив він. 

Імена пілотів

За його словами, скоро у Повітряних Силах ЗСУ та 40-й авіаційній бригаді розкриють імена ще двох пілотів, які загинули через цю трагедію.

"Зрозумійте, має пройти певний час, треба сповістити родичів, це відповідна етична процедура. Паралельно з цим триває розслідування, щоб зʼясувати обставини цієї жахливої катастрофи", зауважив Ігнат.

Нагадаємо, у суботу, 25 серпня, в районі Житомира сталося трагічне зіткнення між двома навчально-бойовими машинами L-39. Троє льотчиків не вижили внаслідок цієї аварії, серед них був відомий пілот 40 авіабригади з позивним "Джус".

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