37 лет трагедии на ЧАЭС: как Москва пыталась скрыть катастрофу и гнала украинцев на парад

Первомайская демонстрация 1986 года на Крещатике. Архивное фото

37 лет назад, 26 апреля 1986 года неподалеку от Киева произошла величайшая в истории техногенная катастрофа — взорвалась Чернобыльская АЭС. Но московские власти пытались скрыть трагедию и заставили украинцев выйти на первомайскую демонстрацию.

Новини.LIVE напоминает детали величайшей техногенной катастрофы в истории цивилизации.

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Чернобыльская трагедия

В 1:23 ночи 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошли два тепловых взрыва, полностью разрушивших четвертый энергоблок АЭС. Произошла трагедия, которая считается величайшей техногенной катастрофой в истории человечества.

После разрушения реактора в окружающую среду было выброшено такое количество радиоактивных веществ, которое сравнимое с 300 атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму.

Вместе с аварией на японской АЭС Фукусима, Чернобыльская авария имеет седьмую, наибольшую степень тяжести по Международной шкале ядерных событий.

Число жертв аварии на Чернобыльской АЭС расценивается в несколько десятков тысяч, начиная с работников станции, умерших через несколько недель в специализированной московской клинике. Из-за особенности воздействия радиации на организм человека даже через три десятилетия количество пострадавших и умерших от последствий Чернобыльской трагедии продолжает расти.

Фарс кремлевского руководства

Высшее руководство Советского Союза скрыло факт катастрофы на АЭС, расположенной в сотне километров от Киева, третьего по количеству населения города СССР.

1 мая 1986 года тысячи киевлян были вынуждены выйти на традиционную в советские времена первомайскую демонстрацию, подвергая себя возможности радиоактивного заражения.

Первая информация о трагедии в Чернобыле была обнародована 27 апреля в Швеции. На местной Форсмаркской АЭС на одежде сотрудников обнаружили радиоактивные частицы. После поиска источников утечки радиации было установлено, что катастрофа произошла в западной части СССР.

Последствия аварии для Украины

Тем временем радиоактивное облако накрыло не только часть Советского Союза, но и ряд европейских стран, в частности, Германию, Италию, Францию, Великобританию и даже Ирландию.

Больше всего пострадали Беларусь и Украина. На территории нашего государства была очерчена 30-километровая Чернобыльская зона отчуждения, запрещенная для свободного доступа. Общая площадь территории Зоны – более 2,5 тысячи квадратных километров. С этой территории было эвакуировано около 130 тысяч человек. Жить на этой территории нельзя будет еще многие тысячи лет.

Сама же Чернобыльская АЭС была полностью закрыта еще в 2001 году. В настоящее время разрушенный корпус ЧАЭС закрыт специальным саркофагом.

Напомним, что российские военные во время вторжения в Украину превратили ЧАЭС в военную базу и нарушили этим Женевскую конвенцию, запрещающую нападать на ядерные объекты.