37 років трагедії на ЧАЕС: як Москва намагалася приховати катастрофу і гнала українців на парад

Першотравнева демонстрація 1986 року на Хрещатику. Архівне фото

37 років тому, 26 квітня 1986 року неподалік від Києва сталася найбільша в історії техногенна катастрофа — вибухнула Чорнобильська АЕС. Але московська влада намагалася приховати трагедію і змусила українців вийти на першотравневу демонстрацію.

Новини.LIVE нагадує деталі найбільшої техногенної катастрофи в історії цивілізації.

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Чорнобильська трагедія

О 1:23 ночі 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталися два теплові вибухи, які повністю зруйнували четвертий енергоблок АЕС. Сталася трагедія, яка вважається найбільшою техногенною катастрофою в історії людства.

Після зруйнування реактору у навколишнє довкілля було викинуто таку кількість радіоактивних речовин, яку можна порівняти із 300 атомними бомбами, скинутими на Хіросіму.

Разом із аварією на японській АЕС Фукусіма, Чорнобильська аварія має сьомий, найбільший ступень тяжкості за Міжнародною шкалою ядерних подій.

Кількість жертв аварії на Чорнобильській АЕС розцінюється у кілька десятків тисяч, починаючи із працівників станції, які померли за кілька тижнів у спеціалізованій московській клініці. Через особливість впливу радіації на організм людини навіть через три десятиліття кількість постраждалих і померлих від наслідків Чорнобильської трагедії продовжує зростати.

Фарс кремлівського керівництва

Вище керівництво Радянського Союзу приховало факт катастрофи на АЕС, яка була розташована у сотні кілометрів від Києва, третього за кількістю населення міста СРСР.

1 травня 1986 року тисячі киян були змушені вийти на традиційну в радянські часи першотравневу демонстрацію, наражаючи себе на можливість радіоактивного зараження.

Перша інформація про трагедію у Чорнобилі була оприлюднена 27 квітня у Швеції. На тамтешній Форсмаркській АЕС на одязі співробітників виявили радіоактивні частинки. Після пошуку джерел витоку радіації було з’ясовано, що катастрофа сталася у західній частині СРСР.

Наслідки аварії для України

Тим часом радіоактивна хмара накрила не тільки частину Радянського Союзу, а і низку європейських країн, зокрема, Німеччину, Італію, Францію, Велику Британію та навіть Ірландію.

Найбільше ж постраждали Білорусь та Україна. На території нашої держави була окреслена 30-кілометрова Чорнобильська зона відчуження, заборонена для вільного доступу. Загальна площа території Зони - понад 2,5 тисячі квадратних кілометрів. З цієї території було евакуйовано близько 130 тисяч мешканців. Жити на цій території не можна буде ще багато тисяч років.

Сама ж Чорнобильська АЕС була повністю закрита ще 2001-го року. Зараз зруйнований корпус ЧАЕС закритий спеціальним саркофагом.

Нагадаємо, що російські військові під час вторгнення в Україну перетворили ЧАЕС на військову базу та порушили цим Женевську конвенцію, яка забороняє нападати на ядерні об'єкти.