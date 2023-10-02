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Строил понтонную переправу для оккупантов: в Херсонской области будут судить предателя

2 октября 2023 13:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Строил понтонную переправу для оккупантов: в Херсонской области будут судить предателя
Оккупанты в порту Херсона. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Херсонской области будут судить эксработника морпорта, обеспечивающего строительство понтонной переправы для оккупантов. Кроме того, он предоставил доступ к системам видеонаблюдения территории и акватории реки Днепр.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

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Правоохранители рассказали, что в июле 2022 года во время временной оккупации Херсона обвиняемый сотрудничал с оккупантами. Мужчина занимал псевдодолжность "заместителя директора по безопасности" в незаконно созданном ГУП "Херсонский морской торговый порт".

"Он организовывал контроль пропускного режима, предоставил доступ к системам видеонаблюдения территории и акватории реки Днепр, агитировал сотрудников и жителей к сотрудничеству с оккупантами", — говорится в сообщении.

Также он контролировал доставку металла на территорию порта, сроки строительства и подготовки барж для понтонной переправы.

В свою очередь прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт.

Напомним, 2 октября утром оккупанты обстреляли транспортное предприятие в Херсоне. В результате атаки пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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