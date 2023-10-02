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Будував понтонну переправу для окупантів: на Херсонщині судитимуть зрадника

2 жовтня 2023 13:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Будував понтонну переправу для окупантів: на Херсонщині судитимуть зрадника
Окупанти в порту Херсона. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Херсонській області судитимуть експрацівника морпорту, який забезпечував будівництво понтонної переправи для окупантів. Окрім того, він надав доступ до систем відеоспостереження території та акваторії річки Дніпро.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

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Правоохоронці розповіли, що в липні 2022 року під час тимчасової окупації Херсона обвинувачений співпрацював з окупантами. Чоловік обіймав псевдопосаду "заместителя директора по безопасности" у незаконно створеному ГУП "Херсонский морской торговый порт".

"Він організовував контроль пропускного режиму, надав доступ до систем відеоспостереження території та акваторії річки Дніпро, агітував співробітників та мешканців до співпраці з окупантами", — йдеться у повідомленні. 

Також він контролював доставлення металу на територію порту, строки будівництва та підготовки барж для понтонної переправи.

Своєю чергою прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт.

Нагадаємо, 2 жовтня зранку окупанти обстріляли транспортне підприємство у Херсоні. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

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