Болгария откроет воздушное пространство для РФ ради Лаврова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: российские СМИ

Болгария разрешила открыть свое воздушное пространство для российского самолета. Министр иностранных дел Сергей Лавров и российская делегация будут лететь в Скопье на заседание Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом сообщили в МИД Болгарии.

Читайте также:

Болгария откроет воздушное пространство для РФ

Болгария пустит самолет, на борту которого будет российская делегация во главе с Лавровым. Они будут направляться в Скопье на заседание Совета министров ОБСЕ, которое состоится с 29 ноября по 1 декабря.

В МИД Болгарии сообщили, что решение принято на основании запроса, полученного от МИД Северной Македонии, которая будет принимать министров ОБСЕ.

"Болгария дала разрешение на перелет Специального авиационного подразделения "Россия" через территорию воздушного пространства Республики Болгария для осуществления рейса по транспортировке делегации для участия в международном форуме", — говорится в заявлении.

Подсанкционные члены делегации не получили разрешение на полет через Болгарию

Министерство Болгарии уточнило, что разрешение временное и будет действовать в течение от трех до 72 часов после назначенной даты и времени полета. Однако разрешение не распространяется на подсанкционных членов делегации. Разрешение получил только Лавров.

"Это разрешение не распространяется на членов его делегации, которые также являются санкционными лицами согласно действующему законодательству ЕС, о чем прямо говорится в ответной ноте болгарской стороны", — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, ранее Северная Македония сообщила, что с 29 ноября по 1 декабря готова снять запрет на полеты российских самолетов для визита Лаврова.

Напомним, после блокирования председательства в ОБСЕ в 2024 году Эстонии Россия помешала альтернативному голосованию, в котором должны были избрать председательствующим государством Мальту. Также Российская Федерация заблокировала избрание четырех топ-чиновников организации, включая генерального секретаря.