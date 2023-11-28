Болгарія відкриє повітряний простір для РФ заради Лаврова

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: російські ЗМІ

Болгарія дозволила відкрити свій повітряний простір для російського літака. Міністр закордонних справ Сергій Лавров та російська делегація летітиме до Скоп'є на засідання Ради міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це повідомили в МЗС Болгарії.

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Болгарія впустить літак, на борту якого буде російська делегація на чолі з Лавровим. Вони прямуватимуть до Скоп'є на засідання Ради міністрів ОБСЄ, яке відбудеться з 29 листопада по 1 грудня

У МЗС Болгарії повідомили, що рішення ухвалене на підставі запиту, отриманого від МЗС Північної Македонії, яка прийматиме міністрів ОБСЄ.

"Болгарія дала дозвіл на переліт Спеціального авіаційного підрозділу "Росія" через територію повітряного простору Республіки Болгарія для здійснення рейсу з транспортування делегації для участі в міжнародному форумі", — йдеться у заяві.

Підсанкційні члени делегації не отримали дозвіл на політ через Болгарію

Міністерство Болгарії уточнило, що дозвіл є тимчасовим і діятиме протягом від трьох до 72 годин після призначеної дати та часу польоту. Однак дозвіл не поширюється на підсанкційних членів делегації. Дозвіл отримав лише Лавров.

"Цей дозвіл не поширюється на членів його делегації, які також є санкційними особами згідно з чинним законодавством ЄС, про що прямо йдеться у ноті у відповідь болгарської сторони", — підкреслили у відомстві.

Крім того, раніше Північна Македонія повідомила, що з 29 листопада до 1 грудня готова зняти заборону на польоти російських літаків для візиту Лаврова.

Нагадаємо, після блокування головування в ОБСЄ в 2024 році Естонії Росія завадила альтернативному голосуванню, у якому мали обрати головуючою державою Мальту. Також Російська Федерація заблокувала обрання чотирьох топпосадовців організації, включно з генеральним секретарем.