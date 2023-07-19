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Болгарин угрожал министру обороны убийством из-за поддержки Украины

19 июля 2023 11:00
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Болгарин угрожал министру обороны убийством из-за поддержки Украины
Задержанный злоумышленник. Иллюстративное фото: pexels.com
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Болгарии и дальше царят противоречивые настроения по поводу войны в Украине. Так, в Софии задержан 39-летний мужчина, который угрожал смертью министру обороны Тодору Тагареву из-за поддержки Украины.

Об этом сообщает Euractiv.

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Как действует российская пропаганда в Болгарии

До недавнего времени Болгарией почти год руководило правительство, назначенное прокремлевским президентом Руменом Радевым. По мнению члена нового правительства в Софии Тодора Тагарева, политика и пропаганда Кремля имеют серьезные успехи в Болгарии.

"Ее (пропаганду и политику. — Ред.) поддерживают значительные общественные группы, партии и в определенной степени институт президента", — заявил министр в эфире телевидения.

Так, недавно пророссийские демонстранты организовали "Марш мира". Протестующие планировали донести призывы не посылать военную помощь Украине прямо в резиденцию Тагарева. Однако организаторы действа сменили маршрут.

Что известно об угрозах Тодору Тагареву

Сам министр обороны Болгарии также страдает последствиями пророссийской пропаганды в стране. Так, 4 июля прокуратура сообщила о задержании подозреваемого, который угрожал убить Тагарева. Сообщения с таким содержанием министр получил на личную страницу в соцсети.

По данным следователей, 39-летний мужчина угрожал Тагареву из-за недовольства позицией министра относительно войны в Украине. Сам политик ситуацию пока не прокомментировал.

Напомним, Президент Болгарии рассказал, что на самом деле думает о войне в Украине.

Болгария передаст Украине 100 единиц бронетехники.

 

 

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