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Болгарець погрожував міністру оборони вбивством через підтримку України

19 липня 2023 11:00
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Болгарець погрожував міністру оборони вбивством через підтримку України
Затриманий зловмисник. Ілюстративне фото: pexels.com
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У Болгарії і надалі панують суперечливі настрої щодо війни в Україні. Так, у Софії затримали 39-річного чоловіка, який погрожував смертю міністру оборони Тодору Тагарєву через підтримку України. 

Про це повідомляє Euractiv.

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Як діє російська пропаганда в Болгарії

Донедавна Болгарією майже рік керував уряд, призначений прокремлівським президентом Руменом Радевим. На думку члена нового уряду в Софії Тодора Тагарєва, політика і пропаганда Кремля мають серйозні успіхи в Болгарії.

"Її (пропаганду і політику. – Ред.) підтримують значні громадські групи, партії і певною мірою інститут президента", – заявив міністр у етері телебачення.

Так, нещодавно проросійські демонстранти організували "Марш миру". Протестувальники планували донести заклики не надсилати військову допомогу Україні просто до резиденції Тагарєва. Однак організатори дійства змінили маршрут.

Що відомо про погрози Тодору Тагарєву

Сам міністр оборони Болгарії також страждає від наслідків проросійської пропаганди в країні. Так,  4 липня прокуратура повідомила про затримання підозрюваного, який погрожував убити Тагарєва. Повідомлення з таким змістом міністр отримав на особисту сторінку в соцмережі.

За даними слідчих, 39-річний чоловік погрожував Тагарєву через невдоволення позицією міністра щодо війни в Україні. Сам політик ситуацію поки що не прокоментував. 

Нагадаємо, Президент Болгарії розповів, що насправді думає про війну в Україні.

При цьому Болгарія передасть Україні 100 одиниць бронетехніки.

 

 

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