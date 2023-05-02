Блоггер из РФ пытается доказать, что "Москвич" лучше иномарки: вместо аргументов раздаются угрозы

Новые модели автомобилей Москвич. Фото: РосСМИ

Российские автоблогеры рассказывают о новых моделях, разработке дизайнов и мощных двигателях Москвичей. Российский автопром страдает из-за санкций.

Об этом рассказал российский автоблогер на своем YouTube канале.

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Российский автопром

Известно, что из-за санкций в РФ становится меньше и меньше качественных автомобилей на автопроме. Российские власти возобновили создание Москвича, но пока граждане не оценили, насколько это классная машина. Они не хотят покупать и возмущены условиями, в которых им приходится выживать.

Российский автоблогер, ранее показывавший новые и мощные европейские автомобили, перешел на обзор отечественных Москвичей. Ведь больше ему нечего осматривать.

По его словам, этот автомобиль еще не идеален, но российское производство долго не работало и не совершенствовалось, поэтому для уникального продукта им нужно больше времени. Также он обратился к гражданам РФ и объяснил, что они ничем не лучше тех, кто уехал и поливают грязью Россию.

"Есть много блогеров и людей, которые критикуют Москвич. Вы что действительно, дурачки, не понимаете? Вы не понимаете, что вы критикуете не просто какой-то продукт, который вместе с восточными партнерами собирается? Мы никогда не говорили, что это наша разработка, что это наше производство. Нет! Мы этим занимаемся только сейчас! Это за один день не делается. Невозможно просто. Но те люди, которые критикуют — вы критикуете свою страну. Вы не просто завод "Москвич" критикуете — вы критикуете свою страну. Вы точно такие же, как и те, кто уехал за границу и критикует страну оттуда. Только вы пока еще здесь. Можно много писать и критиковать, но факт остается фактом — завод работает и машины сейчас уже начинают заходить на рынок", — заявил российский автоблогер.

Напомним, что российская судостроительная отрасль отстает от графика. РФ испытывает дефицит комплектующих для производства двигателей. От последствий антироссийских санкций страдает и самый крупный государственный судостроительный холдинг.