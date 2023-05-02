Блогер з РФ намагається довести, що "Москвич" кращий за іномарки: замість аргументів лунають погрози

Нові моделі автомобілів Москвич. Фото: РосЗМІ

Російські автоблогери розповідають про нові моделі, розробку дизайнів та потужні двигуни Москвичів. Російський автопром страждає через санкції.

Про це розповів російський автоблогер на своєму YouTube каналі.

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Російський автопром

Відомо, що через санкції у РФ стає менше і менше якісних автомобілів на автопромі. Російська влада відновила створення Москвича, але поки громадяни не оцінили на скільки це класна машина. Вони не хочуть купувати їх та обурені умовами, в яких їм доводиться виживати.

Російський автоблогер, який раніше показував нові та потужні європейські автомобілі перейшов на огляд вітчизняних Москвичів. Адже більше йому нема чого оглядати.

За його словами цей автомобіль ще не ідеальний, але російське виробництво довго не працювало і не удосконалювалось, тому для унікального продукту їм потрібно більше часу. Також він звернувся до громадян РФ і пояснив, що вони нічим не кращі за тих, хто виїхав і поливають брудом Росію.

"Є багато блогерів і людей, які покритикують Москвич. Ви що дійсно, дурачки, не розумієте? Ви не розумієте, що ви критикуєте не просто якийсь продукт, який разом з східними партнерами збирається? Ми ніколи не казали, що це наша розробка, що це наше виробництво. Ні! Ми цим займаємось тільки зараз! Це за один день не робиться. Неможливо просто. Але ті люди, які критикують — ви критикуєте свою країну. Ви не просто завод "Москвич" критикуєте — ви критикуєте свою країну. Ви точно такі ж, які і ті, хто виїхав за кордон і критикує країну звідти. Тільки ви поки що ще тут. Можна багато писати і критикувати, але факт залишається фактом — завод працює і машини зараз вже починають заходити на ринок", — заявив російський автоблогер.

Нагадаємо, що російська суднобудівна галузь відстає від графіка. РФ переживає дефіцит комплектуючих для виробництва двигунів. Від наслідків антиросійських санкцій страждає і найбільший державний суднобудівний холдинг.