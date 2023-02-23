В Белгородской области россии упал военный самолет: фото

Возле границы с Украиной упал российский военный самолет: первые подробности
В Белгородской области россии упал российский бомбардировщик Су-24. Его пилоту удалось катапультироваться, однако вскоре он погиб от полученных травм.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, а также ряд российских СМИ.
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Подробности инцидента
Как сообщил Гладков, самолет упал в Валуйском городском округе. На месте работают следственная группа и сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. Причину падения выясняют. Гладков уверяет, что ситуация находится под контролем.
По данным российского государственного информагентства ТАСС, при ударе о землю самолет вспыхнул. Загорелось хозяйственное сооружение.
Telegram-канал Baza сообщил, что после падения самолета пилот успел катапультироваться и был отвезен в госпиталь. Однако вскоре пилот скончался из-за полученных травм.
Также канал обнародовал фото с места происшествия.
Минобороны рф сообщило, что причиной падения самолёта стала техническая неисправность.
Напомним, в январе в россии упал самолет Ан-2, на борту которого находились 12 человек. В результате авиакатастрофы погибли два человека.
В октябре прошлого года военный самолет Су-34, упавший на жилой дом в российском Ейске, унес жизни 13 человек. Почти два десятка жильцов дома получили ранения.