В Белгородской области россии упал военный самолет: фото

Пилот самолета успел катапультироваться

В Белгородской области россии упал российский бомбардировщик Су-24. Его пилоту удалось катапультироваться, однако вскоре он погиб от полученных травм.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, а также ряд российских СМИ.

Подробности инцидента

Как сообщил Гладков, самолет упал в Валуйском городском округе. На месте работают следственная группа и сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. Причину падения выясняют. Гладков уверяет, что ситуация находится под контролем.

По данным российского государственного информагентства ТАСС, при ударе о землю самолет вспыхнул. Загорелось хозяйственное сооружение.

Telegram-канал Baza сообщил, что после падения самолета пилот успел катапультироваться и был отвезен в госпиталь. Однако вскоре пилот скончался из-за полученных травм.

Также канал обнародовал фото с места происшествия.

Минобороны рф сообщило, что причиной падения самолёта стала техническая неисправность.

Напомним, в январе в россии упал самолет Ан-2, на борту которого находились 12 человек. В результате авиакатастрофы погибли два человека.

В октябре прошлого года военный самолет Су-34, упавший на жилой дом в российском Ейске, унес жизни 13 человек. Почти два десятка жильцов дома получили ранения.