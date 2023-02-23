У Бєлгородській області росії впав військовий літак: фото

Пілот літака встиг катапультуватися

У Бєлгородській області росії впав російський бомбардувальник Су-24. Його пілоту вдалося катапультуватися, однак згодом він загинув від отриманих травм.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, а також низка російських ЗМІ.

Подробиці інциденту

Як повідомив Гладков, літак упав у Валуйському міському окрузі. На місці працюють слідча група та співробітники Міністерства із надзвичайних ситуацій. Причину падіння з'ясовують. Гладков запевняє, що ситуація перебуває під контролем.

За даними російського державного інформагентства ТАСС, при ударі об землю літак спалахнув. Загорілася господарська споруда.

Telegram-канал Baza повідомив, що після падіння літака пілот встиг катапультуватись і його відвезли до шпиталю. Проте невдовзі пілот помер через отримані травми.

Також канал оприлюднив фото з місця події.

Міноборони рф повідомило, що причиною падіння літака стала технічна несправність.

Нагадаємо, у січні у росії впав літак Ан-2, на борту якого було 12 осіб. Внаслідок авіакатастрофи загинуло двоє людей.

У жовтні минулого року військовий літак Су-34, який упав на житловий будинок у російському Єйську, забрав життя 13 осіб. Майже два десятки мешканців будинку отримали поранення.