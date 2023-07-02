Бабушка убитого во Франции подростка просит остановить протесты

Погромы во Франции. Фото: Reuters

В пригороде Парижа убитый 17-летний подросток Наэль, стал причиной беспорядков. Его бабушка, Надя, призвала остановить эти беспорядки, во время которых разрушались витрины магазинов, школы и автобусы.

Об этом женщина рассказала в интервью BFMTV.

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Надя призвала активистов, которые участвовали в беспорядках, прекратить разрушения.

"Моё обращение к тем, кто вовлечён в разрушения: прекратите это. Не ломайте окна, не разрушайте школы и автобусы. Пожалуйста, остановитесь, это же матери в автобусах, это же матери, гуляющие на улицах", — говорит она.

Она также выразила свое возмущение по поводу действий полицейских, обвинив двух из них в нанесении ударов по голове своего внука и критикуя того, кто сделал смертельный выстрел.

"Мне недостаточно слов, чтобы выразить мою злость на этих двух полицейских, которые били моего внука по голове, и на того, кто ранил его прямо в сердце, вместо того, чтобы стрелять ему в ногу или руку", — добавила женщина.

Напомним, все началось с того, что в пригороде столицы Франции Нантере 28 июня полицейские застрелили 17-летнего юношу франко-алжирского происхождения. Хотя правоохранители заявили, что были вынуждены использовать оружие после того, как несовершеннолетний водитель протаранил их своим автомобилем, свидетели отметили, что автомобиль стоял, а полицейские целились в парня через окно.

По состоянию на утро 29 июня полицейские арестовали полторы сотни мятежников по всей Франции.

А уже 30 июня полицейскому, застрелившему подростка, объявили подозрение и отправили за решетку.