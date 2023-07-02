Бабуся вбитого у Франції підлітка просить зупинити протести

Погроми у Франції. Фото: Reuters

У передмісті Парижа вбитий 17-річний підліток Наель став причиною заворушень. Його бабуся, Надя, закликала зупинити ці заворушення, під час яких руйнувалися вітрини магазинів, школи та автобуси.

Про це жінка розповіла в інтерв'ю BFMTV.

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Надя закликала активістів, які брали участь у заворушеннях, припинити руйнування.

"Моє звернення до тих, хто залучений до руйнування: припиніть це. Не ламайте вікна, не руйнуйте школи та автобуси. Будь ласка, зупиніться, це ж матері в автобусах, це ж матері, які гуляють вулицями", — каже вона.

Вона також висловила своє обурення з приводу дій поліцейських, звинувативши двох із них у завданні ударів по голові свого онука та критикуючи того, хто зробив смертельний постріл.

"Мені недостатньо слів, щоб висловити мою агресію на цих двох поліцейських, які били мого онука по голові, і на того, хто поранив його прямо в серці, замість того, щоб стріляти йому в ногу чи руку", — додала жінка.

Нагадаємо, все почалося з того, що у передмісті столиці Франції Нантере 28 червня поліцейські застрелили 17-річного юнака франко-алжирського походження. Хоча правоохоронці заявили, що були змушені використовувати зброю після того, як неповнолітній водій протаранив їх своїм автомобілем, свідки зазначили, що автомобіль стояв, а поліцейські цілилися у хлопця через вікно.

Станом на ранок 29 червня поліцейські заарештували півтори сотні бунтівників у всій Франції.

А вже 30 червня поліцейському, який застрелив підлітка, оголосили підозру та відправили за ґрати.