Авиакатастрофа в Средиземном море — военный самолет США потерпел крушение

Американский военный самолет. Фото: flickr.com

Американский военный самолет разбился во время учебного полета в пятницу вечером, 10 ноября, в восточной части Средиземного моря. Полет был учебным, и нет свидетельств вражеских действий.

Об этом сообщает Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM), которого цитирует корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин.

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EUCOM не раскрывает детали происшествия и информацию о военных, ссылаясь на уважение к их семьям. Отмечено, что полет был учебным, и нет свидетельств враждебных действий.

Подробности катастрофы пока не ясны, и не сообщается, к какой именно американской военной группе в регионе принадлежал разбившийся самолет.

Также сообщается, что это происшествие следует за усилением присутствия ВМС США в Средиземноморском регионе после атаки, осуществленной боевиками ХАМАС на Израиль 7 октября.

Сообщение корреспондента "Голоса Америки". Фото: скриншот

Напомним, что 10 ноября, на территорию Израиля проникли самолеты из Ливана. Речь идет о трех единицах.

Тем временем в ВСУ рассказали о потерях фронтовой авиации Воздушно-космических сил России на Авдеевском направлении Донецкой области. Через три недели россияне потеряли навсегда семь фронтовых штурмовиков Су-25 "Грач".