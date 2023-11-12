Авіакатастрофа в Середземному морі — військовий літак США зазнав аварії

Американський військовий літак. Фото: flickr.com

Американський військовий літак розбився під час навчального польоту в п'ятницю ввечері, 10 листопада, у східній частині Середземного моря. Політ був навчальним і немає свідчень ворожих дій.

Про це повідомляє Європейське командування збройних сил США (EUCOM), якого цитує кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.

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EUCOM не розкриває деталі події та інформацію про військових, посилаючись на повагу до їхніх родин. Зазначено, що політ був навчальним і немає свідчень ворожих дій.

Подробиці катастрофи поки незрозумілі, і не повідомляється, до якої саме американської військової групи в регіоні належав літак, що розбився.

Також повідомляється, що ця подія відбувається після посилення присутності ВМС США у Середземноморському регіоні через атаку, проведену бойовиками ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Повідомлення кореспондента "Голосу Америки". Фото: скриншот

Нагадаємо, що 10 листопада на територію Ізраїлю проникли літаки з Лівану. Йдеться про три одиниці.

Тим часом у ЗСУ розповіли про втрати фронтової авіації Повітряно-космічних сил Росії на Авдіївському напрямку Донецької області. Через три тижні росіяни втратили назавжди сім фронтових штурмовиків Су-25 "Грач".