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АТБ и киевское мороженое: соцсети взорвались мемами в честь приезда Байдена в Украину

20 февраля 2023 12:42
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Визит Байдена в Киев – свежие мемы
Уанет празднует приезд президента США в Киев
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Украиноязычный сегмент соцсетей взорвался мемами по поводу визита президента США Джо Байдена в Киев. Мемы и фотожабы с долгожданным гостем начали появляться еще до официального подтверждения приезда Байдена в украинскую столицу.

На мемах президент США позирует возле киоска Aromakava и супермаркета АТБ, а также лакомится мороженым на фоне киевского кафе.

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Визит Байдена в Киев

Визит Байдена в Киев

Визит Байдена в Киев

Также пользователи соцсетей обсуждают воздушную тревогу, сравнивают смелость Байдена с поведением путина, сидящего в бункере, и ожидают реакции московских пропагандистов.

Визит Байдена в Киев

Визит Байдена в Киев

Визит Байдена в Киев

Визит Байдена в Киев

ФОТО: соцсети.

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