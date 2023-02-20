Визит Байдена в Киев – свежие мемы

Уанет празднует приезд президента США в Киев

Украиноязычный сегмент соцсетей взорвался мемами по поводу визита президента США Джо Байдена в Киев. Мемы и фотожабы с долгожданным гостем начали появляться еще до официального подтверждения приезда Байдена в украинскую столицу.

На мемах президент США позирует возле киоска Aromakava и супермаркета АТБ, а также лакомится мороженым на фоне киевского кафе.

Также пользователи соцсетей обсуждают воздушную тревогу, сравнивают смелость Байдена с поведением путина, сидящего в бункере, и ожидают реакции московских пропагандистов.

ФОТО: соцсети.