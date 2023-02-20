Визит Байдена в Киев – свежие мемы

АТБ и киевское мороженое: соцсети взорвались мемами в честь приезда Байдена в Украину
Украиноязычный сегмент соцсетей взорвался мемами по поводу визита президента США Джо Байдена в Киев. Мемы и фотожабы с долгожданным гостем начали появляться еще до официального подтверждения приезда Байдена в украинскую столицу.
На мемах президент США позирует возле киоска Aromakava и супермаркета АТБ, а также лакомится мороженым на фоне киевского кафе.
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Также пользователи соцсетей обсуждают воздушную тревогу, сравнивают смелость Байдена с поведением путина, сидящего в бункере, и ожидают реакции московских пропагандистов.
ФОТО: соцсети.