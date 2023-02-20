Візит Байдена до Київа - свіжі меми

Уанет святкує приїзд президента США до Києва

Україномовний сегмент соцмереж вибухнув мемами з приводу візиту президента США Джо Байдена до Києва. Меми та фотожаби з довгоочікуваним гостем почали з’являтися ще до офіційного підтвердження приїзду Байдена до української столиці.

На мемах президент США позує біля кіоску Aromakava, супермаркету АТБ та ласує морозивом на фоні київської кав’ярні.

Також користувачі соцмереж обговорюють повітряну тривогу, порівнюють сміливість Байдена з поведінкою путіна, який сидить у бункері, та очікують на реакцію московських пропагандистів.

ФОТО: соцмережі.