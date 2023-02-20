Візит Байдена до Київа - свіжі меми

АТБ та київське морозиво: соцмережі вибухнули мемами на честь приїзду Байдена в Україну
Україномовний сегмент соцмереж вибухнув мемами з приводу візиту президента США Джо Байдена до Києва. Меми та фотожаби з довгоочікуваним гостем почали з’являтися ще до офіційного підтвердження приїзду Байдена до української столиці.
На мемах президент США позує біля кіоску Aromakava, супермаркету АТБ та ласує морозивом на фоні київської кав’ярні.
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Також користувачі соцмереж обговорюють повітряну тривогу, порівнюють сміливість Байдена з поведінкою путіна, який сидить у бункері, та очікують на реакцію московських пропагандистів.
ФОТО: соцмережі.