"Абрамсы" в Украине, подготовка на F-16, производство ПВО: ключевое из видеообращения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил, что Украина постепенно укрепляет свою военную мощь. Также глава государства отметил укрепление отечественного военно — промышленного комплекса.
Об этом говорится в вечернем видеообращении Президента, сообщает Офис Президента Украины.
Танки Abrams и F-16
Президент отметил, что сегодняшнее прибытие американских основных боевых танков Abrams M1 станет значительным усилением наших защитников.
"Готовим их, чтобы усилить наши действия против оккупантов. И это будет существенное усиление", — сказал он.
Также Зеленский заявил об усиленной работе ради получения всех других необходимых нам оружейных возможностей, в частности многоцелевых истребителей F-16 и средств ПВО.
"Продолжается подготовка пилотов и инфраструктуры. Это касается и дальнобойного оружия: делаем все, чтобы Украина могла делать больше для освобождения своей территории. Также и с ПВО. Чтобы закрыть всю территорию нашего государства, нужно больше систем, чем у нас сейчас есть", — говорит президент.
Приоритет - украинский ВПК
Обратил внимание глава государства и на отечественный военно-промышленный комплекс. По его словам, в приоритете, чтобы Украина в большинстве производила как средства ПВО, так и остальное новейшее украинское оружие.
"Лучше всего — чтобы мы могли производить и ПВО, и другие передовые образцы оружия. Это безальтернативно. Чтобы обеспечить безопасность Украины. И мы будем производить, шаг за шагом построим все необходимые производства", — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, что недавно Владимир Зеленский прокомментировал появление в Украине американских танков. А также показал кадры работы на фронте бойцов ВСУ.