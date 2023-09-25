"Абрамси" в Україні, підготовка на F-16, виробництво ППО: ключове із відеозвернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні заявив, що Україна поступово зміцнює свою військову потужність. Також голова держави наголосив на зміцненні вітчизняного військово — промилового комплексу.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Президента, повідомляє Офіс Президента України.

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Танки Abrams та F—16

Президент зауважив, що сьогоднішнє прибуття американських основних бойових танків Abrams M1 стане суттєвим посиленням наших захисників.

"Готуємо їх, щоб посилити наші дії проти окупантів. І це буде суттєве посилення", — сказав він.

Також Зеленський заявив про посиленну роботу заради отримання всіх інших необхідних нам збройних можливостях, зокрема — багатоцільових винищувачів F—16 та засобів ППО.

"Триває підготовка пілотів та інфраструктури. Це стосується і далекобійної зброї: робимо все, щоб Україна могла робити більше для звільнення своєї території. Так само і з ППО. Щоб закрити всю територію нашої держави, потрібно більше систем, ніж у нас зараз є", — каже президент.

Пріоритет — український ВПК

Звернув увагу голова держави і на вітчизняний військово-промисловий комплекс. За його словами, у пріоритеті, щоб Україна в більшості виробляла, як засоби ППО, так і решту новітньої української зброї.

"Найкраще — щоб ми могли виробляти і ППО, й інші передові зразки зброї. Це безальтернативно. Щоб гарантувати безпеку Україні. І ми будемо виробляти, крок за кроком побудуємо всі необхідні виробництва", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що не так давно Володимир Зеленський прокоментував появу в Україні американських танків. А також показав кадри роботи на фронті бійців ЗСУ.