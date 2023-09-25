Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow "Абрамси" в Україні, підготовка на F-16, виробництво ППО: ключове із відеозвернення Зеленського arrow

"Абрамси" в Україні, підготовка на F-16, виробництво ППО: ключове із відеозвернення Зеленського

25 вересня 2023 22:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
"Абрамси" в Україні, підготовка на F-16, виробництво ППО: ключове із відеозвернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні заявив, що Україна поступово зміцнює свою військову потужність. Також голова держави наголосив на зміцненні вітчизняного військово — промилового комплексу.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Президента, повідомляє Офіс Президента України.

Читайте також:

Танки Abrams та F—16

Президент зауважив, що сьогоднішнє прибуття американських основних бойових танків Abrams M1 стане суттєвим посиленням наших захисників. 

"Готуємо їх, щоб посилити наші дії проти окупантів. І це буде суттєве посилення", — сказав він.

Також Зеленський заявив про посиленну роботу заради  отримання всіх інших необхідних нам збройних можливостях, зокрема — багатоцільових винищувачів F—16 та засобів ППО.

"Триває підготовка пілотів та інфраструктури. Це стосується і далекобійної зброї: робимо все, щоб Україна могла робити більше для звільнення своєї території. Так само і з ППО. Щоб закрити всю територію нашої держави, потрібно більше систем, ніж у нас зараз є", — каже президент.

Пріоритет — український ВПК

Звернув увагу голова держави і на вітчизняний військово-промисловий комплекс. За його словами, у пріоритеті, щоб Україна в більшості виробляла, як засоби ППО, так і решту новітньої української зброї.

"Найкраще — щоб ми могли виробляти і ППО, й інші передові зразки зброї. Це безальтернативно. Щоб гарантувати безпеку Україні. І ми будемо виробляти, крок за кроком побудуємо всі необхідні виробництва", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що не так давно Володимир Зеленський прокоментував появу в Україні американських танків. А також показав кадри роботи на фронті бійців ЗСУ. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз