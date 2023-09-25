"Абрамси" в Україні, підготовка на F-16, виробництво ППО: ключове із відеозвернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні заявив, що Україна поступово зміцнює свою військову потужність. Також голова держави наголосив на зміцненні вітчизняного військово — промилового комплексу.
Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Президента, повідомляє Офіс Президента України.
Танки Abrams та F—16
Президент зауважив, що сьогоднішнє прибуття американських основних бойових танків Abrams M1 стане суттєвим посиленням наших захисників.
"Готуємо їх, щоб посилити наші дії проти окупантів. І це буде суттєве посилення", — сказав він.
Також Зеленський заявив про посиленну роботу заради отримання всіх інших необхідних нам збройних можливостях, зокрема — багатоцільових винищувачів F—16 та засобів ППО.
"Триває підготовка пілотів та інфраструктури. Це стосується і далекобійної зброї: робимо все, щоб Україна могла робити більше для звільнення своєї території. Так само і з ППО. Щоб закрити всю територію нашої держави, потрібно більше систем, ніж у нас зараз є", — каже президент.
Пріоритет — український ВПК
Звернув увагу голова держави і на вітчизняний військово-промисловий комплекс. За його словами, у пріоритеті, щоб Україна в більшості виробляла, як засоби ППО, так і решту новітньої української зброї.
"Найкраще — щоб ми могли виробляти і ППО, й інші передові зразки зброї. Це безальтернативно. Щоб гарантувати безпеку Україні. І ми будемо виробляти, крок за кроком побудуємо всі необхідні виробництва", — сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що не так давно Володимир Зеленський прокоментував появу в Україні американських танків. А також показав кадри роботи на фронті бійців ЗСУ.