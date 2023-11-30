Помер ексдержсекретар США Генрі Кіссінджер

Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер. Фото: REUTERS

Помер колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер. У травні чоловік відсвяткував своє 100-річчя.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо про Генрі Кіссінджера

Зазначається, що сьогодні, 30 листопада, помер один із найвпливовіших дипломатів США XX століття, колишній радник нацбезпеки та держсекретар 1973-1977 Генрі Кіссінджер.

Він з'явився на світ 1923 року в німецькому Фюрті у родині єврейських емігрантів. 1938 року разом із батьками був змушений залишити Німеччину через нацистський режим. Вивчав історію та міжнародні відносини в Гарварді, дипломатичну кар'єру розпочав у 1950-х роках.

Ставши радником з нацбезпеки США при президенті Річардові Ніксоні у 1969 році, Кіссінджер вирішально вплинув на врегулювання міжнародних криз, за що отримав Нобелівську премію миру, посприявши врегулюванню війні у В'єтнамі.

1973 року був призначений державним секретарем. Пропагував "відкриту дипломатію" з Китаєм та СРСР, і навіть після відставки 1977 року продовжував дипломатичну діяльність. Відзначився також написанням книг "Дипломатія" та "Від холодної війни до глобального суспільства".

Посприяв зменшенню напруженості між США та СРСР.

Позиція Кіссінджера щодо війни в Україні

Позиція Генрі Кіссінджера щодо ситуації з Україною та її політичного місця у світі доволі неоднозначна. Спершу він розглядав нашу країну лише в складі Росії, але потім змінив думку та навіть закликав прийняти її до НАТО.

Так, він засудив реакцію Заходу на анексію Криму Росією 2014 року. Тоді західні країни різко розкритикували злочинні дії РФ. А в травні 2022 року заявив, що Україна могла б передати частину своїх територій Росії.

Однак влітку 2022 Кіссінджер відзначив, що Україна не повинна віддавати свої території і підтримав її на шляху до вступу в НАТО.

Нагадаємо, що 19 листопада померла дружина колишнього президента США Розалін Картер. Їй було 96 років.